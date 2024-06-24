一卡通公司出手 助高雄東光國小手球隊出征國際賽圓夢

一卡通助高市東光國小手球小選手出國圓夢。（一卡通提供）

2024/06/24 15:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市立三民區東光國小手球隊贏得112年全國手球錦標賽U12女子組冠軍，將代表台灣參加2024瑞典哥德堡芭蒂利國際手球分齡錦標賽，礙於出賽費高達200多萬，一卡通公司延續2021年東奧TeamTaiwan精神，資助出國經費為小選手圓夢、為國爭光。

連續2年奪冠的東光國小手球隊，先前因疫情影響無法出賽，小選手們為把握畢業前爲國爭光的機會，在學校及家長會奔走申請政府補助及企業贊助外，更自發性利用假日到各地擺攤義賣自籌經費。

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一卡通在機緣下獲知消息，啟動贊助小選手們一卡通票卡支持義賣，後再捐出2021年東京奧運期間販售「TeamTaiwan in 2021一卡通」公益專款，贊助43萬出賽經費，助小選手們出國圓夢。

一卡通說明，2021東奧期間，一卡通因網友敲碗連署推出「TeamTaiwan in 2021一卡通」，獲大家熱烈支持，共售出37600張，一卡通承諾捐出營收50%共376萬元成立專款，資助基層學校或單位培訓運動選手，目前專款已全數執行完畢，3年來累計資助7縣市47所學校及培訓單位，共48項體育項目經費。

東光國小校長柯惠玲表示，體育班學生能出國比賽，除平時努力，還有教練、老師及家長們辛勤教導與陪伴，再加上一卡通公司與各界善心人士的愛心支持，才能完成出國比賽的夢想，他鼓勵選手時時懷抱感恩的心，培養行善利他精神！

一卡通董事長廖泰翔表示，身為在地企業，有這樣的機會藉此拋磚引玉，號召更多人一起加入，是非常好的善循環。也希望大家都能成為台灣選手堅強的後盾，給予更多的精神上及實質上的支持，讓台灣選手繼續在國際舞台上發光發熱。

一卡通公司致贈小選手們跑跑卡丁車的造型一卡通，鼓勵大家奮力往前。（一卡通提供）

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