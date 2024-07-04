台東大學募款創紀錄 亞德客捐1億4千萬

亞德客集團與台東大學簽訂儀式後大合照。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/04 08:50

〔記者黃明堂／台東報導〕財團法人亞德客有美公益基金會，於7月3日於亞德客國際集團台南廠，與台東大學簽訂「捐資承諾證明書」，允諾自113年至122年，每年捐贈60名大一新生，每人每年8萬元，持續至四年級畢業止；同時每年捐贈200萬元公益活動經費，鼓勵學生參與各項公益活動，捐贈總額高達1億4千萬元，是台東大學創校76周年來，收到的最大手筆捐贈。

捐資承諾書簽訂儀式由亞德客國際集團董事長王世忠親自主持，副總曹永祥陪同；台東大學校長鄭憲宗帶領學務長及學務處同仁等出席見證。王世忠更承諾，願意提供台東大學企業實習與就業機會，且如遇特殊境遇之家庭，可再向該公司額外申請「陽光行動急難救助金」。

請繼續往下閱讀...

亞德客集團董事長王世忠1988年於三重成立亞德客工業，即亞德客國際集團的前身，他從基層做起，是貨真價實的「黑手起家」。王世忠以「人本造就願景，夢想成就未來」為公司理念，熱心公益，關懷弱勢，已資助多所國內大學成立「亞德客有美助學金」。

台東大學校長鄭憲宗非常感謝王世忠及團隊的愛心，他說：「每個人的一生都有存款簿與功德簿兩本簿子；當我們捐出存款簿上的金額，有形的數字雖然減少了，無形的功德簿卻不斷的累增，為世間種下福田。」王世忠說：「我非常認同鄭校長的說法，相較於有形的存款簿，我更在意的是無形的功德簿！」

捐贈簽訂儀式後，亞德客國際集團帶領台東大學團隊參觀該公司設備，創業初期的亞德客專門生產電磁閥，之後持續研發各種閥類、汽缸類產品，如今產品已有8萬多種各式各樣新穎先進的設備與產品。

亞德客集團董事長王世忠（左）與台東大學校長鄭憲宗（右）簽訂儀式。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法