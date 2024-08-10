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這「車」助降低空污陳情數2成 苗縣環保局獲獎

苗栗縣政府環保局「移動式空品應變指揮車」啟用迄今3年多，有助降低縣內空污陳情案件2成。（苗縣環保局提供）

苗栗縣政府環保局「移動式空品應變指揮車」啟用迄今3年多，有助降低縣內空污陳情案件2成。（苗縣環保局提供）

2024/08/10 11:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府環保局「移動式空品應變指揮車」啟用迄今3年多，經歷6次大型火災應變作業，並於6個鄉鎮逾25處監測點，參與稽查告發20件次，裁罰金額達412萬元，有助降低縣內空污陳情案件2成，獲「2024APSAA亞太暨台灣永續行動獎」的「永續城市」獎。

苗栗縣「移動式空品應變指揮車」於2021年3月啟用至今，經歷6次大型火災應變作業，並於6個鄉鎮逾25處監測點，累積服役逾1萬5000小時，主要投入污染潛勢熱區監測及火警災害緊急應變，輔助稽查人員進行智慧執法，參與稽查告發20件次，裁罰金額達412萬元。

環保局指出，「移動式空品應變指揮車」啟用，並在持續推動監測及管制下，縣內空污陳情案件，由啟用前、2020年的2041件逐年下降，至去年降為1627件，下將達20％。

環保局今年以「移動式空品應變指揮車」為應用主軸並以空品感測物聯網為輔助，以「苗栗縣空品科技應用特戰小組」為題，參與財團法人台灣永續能源研究基金會「2024APSAA亞太暨台灣永續行動獎」評比，在非營利事業組獲獎，於8日在台北世貿展覽館領獎。局長陳華盛表示，未來將持續強化執法利器，善用多元智慧科技，為苗栗縣鄉親維護清新空氣好環境。

苗栗縣政府環保局「移動式空品應變指揮車」啟用迄今3年多，經歷6次大型火災應變作業。（苗縣環保局提供）

苗栗縣政府環保局「移動式空品應變指揮車」啟用迄今3年多，經歷6次大型火災應變作業。（苗縣環保局提供）

苗栗縣政府環保局今年以「移動式空品應變指揮車」為應用主軸並以空品感測物聯網為輔助，參與財團法人台灣永續能源研究基金會「2024APSAA亞太暨台灣永續行動獎」評比，在非營利事業組獲「永續城市」獎，由空氣品質及噪音管制科長林健智（右）代表北上台北世貿展覽館領獎。（苗縣環保局提供）

苗栗縣政府環保局今年以「移動式空品應變指揮車」為應用主軸並以空品感測物聯網為輔助，參與財團法人台灣永續能源研究基金會「2024APSAA亞太暨台灣永續行動獎」評比，在非營利事業組獲「永續城市」獎，由空氣品質及噪音管制科長林健智（右）代表北上台北世貿展覽館領獎。（苗縣環保局提供）

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