超商咖哩飯又漲價！他嘆：價格和味道都回不去了

物價上漲，導致外食成本變高，有網友發文抱怨，超商的咖哩飯又漲價，配菜跟調味也都變調。（圖擷取自Dcard）

2024/08/09 23:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕物價上漲，導致外食成本也變高，有網友發文抱怨，超商的咖哩飯又漲價，並且配菜跟調味也都變調，讓他嘆「不僅是價格，連味道都回不去了」，文章發布後，引起網友議論。

一名網友近日在Dcard發文說，「711的老套路換包裝調漲，想必大家是見怪不怪了，奮起便當從65元變成89元，還有其他義大利麵燉飯什麼的」，而最近看到自己最喜歡的辛香咖哩，也因為改包裝漲價到89元。並且還沒嘗過前原PO就認為，「量有沒有變大不知道，但肯定是變難吃了」。

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而昨日原PO看到這款咖哩飯在打折，決定嘗試看看，沒想到入口後跟想像中的完全不一樣。他說「說好的辛香咖哩這根本不會辣，一點辛味都沒有，並且蘿蔔切片放一塊和絕頂小氣花椰菜」，讓他嘆「這極度敷衍的配菜讓我感到相當難過」，並補充道，「從原本的60元到65元再到70元直到現在的89元，不僅是價格，連味道都回不去了」。

文章曝光後，網友紛紛留言，「真的很心寒，漲價就算了還變難吃，以前國中高中都覺得711很讚，現在真的變得好難吃」、「超過20點後的打65折才是它應該符合的價格」、「以前吃超商是經濟又實惠，現在吃超商是有錢人在吃的」、「太難過了，漲了就算了還變難吃」。

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