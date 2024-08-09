南投埔里路口施工5天就停工 公所曝原因

埔里鎮民在臉書社團貼出，排水溝開挖施工一半的照片。（圖擷自「埔里人」臉書社團）

2024/08/09 18:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮公所在中山路3段與南昌街口，與中正路忠孝路口設置人行道，民眾抗議包商施工5天就停工，讓店家苦不堪言。公所今開說明會強調，這兩處路口辦理路口安全改善，縮短斑馬線長度、增加行人庇護島和通行的人行道，要打造安全優質的行人路網。

公所要在中正路和忠孝路之間設7個安全島，未經住戶同意就施工！有鎮民在「埔里人」地方臉書社團PO文抗議公所未經居民同意，上月中旬就開挖排水溝，施工5天就停工，後來又說不能接通水溝，水溝是白挖了，至今放著做一半的工程，讓店家苦不堪言。

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埔里鎮公所今天通知這個處路口住戶開說明會，公所強調，7月10日開挖的排水溝，是既有的排水溝，因人行道施設，既有排水溝的地面高程須隨人行道工程做出調整。會停工是因居民抗議，必須等疑慮解決，對後續施作方向有共識才能動工，絕不是挖錯而停工或放置不管。

公所也說，這兩處路口設的是人行道而非安全島，主要是兩處路口的人行穿越線太長，行人路口停等沒有庇護空間，因此增設路口庇護島，並施作人行道。中央政府重視行人路權，已經訂定法規，雖然「行人交通安全設施條例施行細則」還在草擬，但未來12公尺以上市區道路設置人行道已是必然趨勢，所以公所此次的路口安全改善，就是為打造埔里鎮安全優質的行人路網。

行穿線縮減、設置人行道和庇護島模擬照片。（埔里鎮公所提供）

埔里鎮公所表示，路口庇護島將銜接人行道，同時行穿線退縮，讓路口人行道擴大。（埔里鎮公所提供）

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