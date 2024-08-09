為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南投埔里路口施工5天就停工 公所曝原因

埔里鎮民在臉書社團貼出，排水溝開挖施工一半的照片。（圖擷自「埔里人」臉書社團）

埔里鎮民在臉書社團貼出，排水溝開挖施工一半的照片。（圖擷自「埔里人」臉書社團）

2024/08/09 18:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮公所在中山路3段與南昌街口，與中正路忠孝路口設置人行道，民眾抗議包商施工5天就停工，讓店家苦不堪言。公所今開說明會強調，這兩處路口辦理路口安全改善，縮短斑馬線長度、增加行人庇護島和通行的人行道，要打造安全優質的行人路網。

公所要在中正路和忠孝路之間設7個安全島，未經住戶同意就施工！有鎮民在「埔里人」地方臉書社團PO文抗議公所未經居民同意，上月中旬就開挖排水溝，施工5天就停工，後來又說不能接通水溝，水溝是白挖了，至今放著做一半的工程，讓店家苦不堪言。

埔里鎮公所今天通知這個處路口住戶開說明會，公所強調，7月10日開挖的排水溝，是既有的排水溝，因人行道施設，既有排水溝的地面高程須隨人行道工程做出調整。會停工是因居民抗議，必須等疑慮解決，對後續施作方向有共識才能動工，絕不是挖錯而停工或放置不管。

公所也說，這兩處路口設的是人行道而非安全島，主要是兩處路口的人行穿越線太長，行人路口停等沒有庇護空間，因此增設路口庇護島，並施作人行道。中央政府重視行人路權，已經訂定法規，雖然「行人交通安全設施條例施行細則」還在草擬，但未來12公尺以上市區道路設置人行道已是必然趨勢，所以公所此次的路口安全改善，就是為打造埔里鎮安全優質的行人路網。

行穿線縮減、設置人行道和庇護島模擬照片。（埔里鎮公所提供）

行穿線縮減、設置人行道和庇護島模擬照片。（埔里鎮公所提供）

埔里鎮公所表示，路口庇護島將銜接人行道，同時行穿線退縮，讓路口人行道擴大。（埔里鎮公所提供）

埔里鎮公所表示，路口庇護島將銜接人行道，同時行穿線退縮，讓路口人行道擴大。（埔里鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
洗刷行人地獄 彰化首處「4合1」防護路口曝
2023/10/03 18:31

洗刷行人地獄 彰化首處「4合1」防護路口曝
中市府追加600萬元 增設行人庇護島
2023/10/12 16:40

中市府追加600萬元 增設行人庇護島

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
長輩走一半就紅燈 中市交局：續建庇護島或延長行人綠燈秒數
2023/12/11 13:27

長輩走一半就紅燈 中市交局：續建庇護島或延長行人綠燈秒數
南投議員提案設立庇護島 掃除人行地獄污名
2024/03/25 08:06

南投議員提案設立庇護島 掃除人行地獄污名

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
庇護島「切西瓜」事故頻傳 竹北3路口將加裝防撞桿
2024/06/04 20:07

庇護島「切西瓜」事故頻傳 竹北3路口將加裝防撞桿
彰化和美屢見汽車切西瓜撞「行人庇護島」 加裝防撞桿
2024/08/08 00:01

彰化和美屢見汽車切西瓜撞「行人庇護島」 加裝防撞桿
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播