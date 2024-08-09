為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

日本示警「南海海槽巨大地震」 我氣象署：注意海嘯威脅

日本九州宮崎縣近海昨發生規模7.1地震，最大震度6弱，氣象廳針對九州、四國沿海發布海嘯警報。（圖擷自日本氣象廳）

日本九州宮崎縣近海昨發生規模7.1地震，最大震度6弱，氣象廳針對九州、四國沿海發布海嘯警報。（圖擷自日本氣象廳）

2024/08/09 18:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天（8日）下午日本宮崎縣發生規模7.1的強震，日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時訊息：巨大地震注意」示警；我中央氣象署指出，日本和台灣屬不同的斷層系統、距離也遠，地震震波傳不過來，「但要注意的是海嘯的威脅」。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，日本所報導的南海海槽地震影響範圍雖然很大，但距離台灣仍很遠，地震的震波傳播過程中就會被地層和海水給吸收，對台灣幾乎沒有影響，不必擔心震波的威脅。

「但台灣要很注意的是海嘯的威脅」，吳健富說，以我國對海嘯的定義是規模要達7以上、且深度不超過35公里，加上一些海底地形的變化才有可能有海嘯威脅，不過以日本的位置若要發生大地震造成海嘯，到台灣時可能也不大。

吳健富以2011年的日本311大地震為例，當時測到地震規模高達9.1，台灣也有發布海嘯警報，本來預測海嘯高度大約一公尺高，但傳到台灣時觀測到僅約十幾公分高，「會有海嘯威脅一定是要夠大的地震、且極淺層，才會讓海水啟動傳遞到台灣」。

吳健富說，台灣要比較注意海嘯威脅的是較淺的地方，例如海水浴場、大陸棚之類的，但台灣東部的地形是懸崖峭壁，且有很深的海溝，基本上就算有海嘯也不會太高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宮崎7.1強震！鹿兒島柏油路裂開、民宅倒塌畫面曝
2024/08/08 19:46

宮崎7.1強震！鹿兒島柏油路裂開、民宅倒塌畫面曝
憂規模9以上強震 日本氣象廳首度發布「南海海槽大地震」資訊
2024/08/08 18:44

憂規模9以上強震 日本氣象廳首度發布「南海海槽大地震」資訊

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
注意巨大地震！日本氣象廳最新示警：1週內恐有規模7以上餘震
2024/08/08 20:59

注意巨大地震！日本氣象廳最新示警：1週內恐有規模7以上餘震
九州強震規模7.1 日急發南海海槽地震警報
2024/08/09 05:30

九州強震規模7.1 日急發南海海槽地震警報

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
宮崎大學2研究室驚人「震後對比照」曝光 網讚︰論防震重要性
2024/08/09 08:02

宮崎大學2研究室驚人「震後對比照」曝光 網讚︰論防震重要性
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播