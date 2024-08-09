代理教師年資不能累計違憲 教團肯定、教育部將研議修法

代理教師年資不能累計敘薪違憲，教育部將研議修法。（資料照）

2024/08/09 17:59

〔記者楊綿傑／台北報導〕張姓代理教師因校方不採計先前任教年資，就敘薪問題向憲法法庭聲請釋憲，憲法法庭今判違憲並應於1年內修法。對此，教師團體表示樂見肯定，並呼籲盡速修法。教育部則回應，將會商地方政府修法，保障代理教師權益。

對於今日憲法法庭判決，全國代理暨代課教師產業工會表示肯定，認為大法官給出進步且正確的違憲判決，使聲請人及未來有志從事教育工作的代理教師，待遇能提升至法律位階法規範保障。對於近年連年上演的代理教師荒，無疑是注入一劑強心針。

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全國代理暨代課教師產業工會認為，為解決目前代理教師敘薪一國多制的亂象，建議教育部及立法院盡速完成教師待遇條例修法，將代理教師納入適用範圍，以符合此次憲法法庭判決要旨。

全教總對此判決結果也表示樂見，同時呼籲教育部應遵照判決，違憲部分應立即啟動修正高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法，服膺教師法授權，完備代理教師權利事項於聘任辦法明定，以使代理教師給薪規定全國一致，消除一國多制的亂象。

教育部指出，肯定代理教師對整體教育場域的貢獻及共同維護孩子受教權的努力，並已持續推動代理教師相關權益保障事項，例如經與各地方政府協調，已於去年修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定學校聘任1學期或1學年的長期代理教師，給予1學期或1學年的完整聘期等。

而對於憲法法庭今判決代理教師不採計職前年資為違憲，教育部表示尊重，而後續將依判決意旨，會商各地方政府研修相關法規，以保障代理教師權益。

不過全國代理暨代課教師產業工會也提到，此次憲法判決僅處理公立學校代理教師「職前年資提敘」之問題，對於代理教師「聘期內取得較高學歷或教師證申請改敘」及「私立學校代理教師敘薪」部分並未處理。建議後續修法將此部分納入教師待遇條例規範，以達成「保障代理教師，提升教育品質」之憲法判決意旨。

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