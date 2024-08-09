縣市重劃3至5％土地給中央蓋社宅 劉世芳：公益手段取得

內政部長劉世芳指出，希望地方直接提供土地給中央蓋社宅，「不是讓售，直接給我們蓋」。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/09 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕內政部推動縣市進行區段徵收或市地重劃等整體開發區，能保留3至5%土地給中央蓋社宅，引發地方關注，內政部長劉世芳指出，希望地方直接提供土地給中央蓋社宅，「不是讓售，直接給我們蓋」，符合都市計畫規範的公益手段取得土地蓋社宅，才能以平價、低價提供年輕人或弱勢居住。

內政部要求縣市推動區段徵收、市地重劃等整體開發區時，能保留土地給中央蓋社宅，引發地方關注，台中市長盧秀燕4月曾在市議會說，中央光台糖在台中的土地就有1700公頃，呼籲中央釋出土地，「不要富人強劫窮人」。

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劉世芳今天到台中市參與國家住都中心台中的「廍子安居」社宅動土時，針對地方關切的提供土地中央蓋社宅政策，她指出，總統賴清德推動居住正義，希望土地能多元取得，目前除請國、公營事業提出土地清單，讓內政部國土署規劃社宅外，另借都市計畫手段，請縣市政府在土地開發過程也能提供土地蓋社宅，一般鄉鎮縣市保留3%，直轄市保留5%土地作社宅之用。

她說，相關土地「不是讓售，直接提供給我們來蓋」，都市計畫或土地徵收手段有公益性、必要性，這符合公益性原則，土地依公益性質手段取得，中央蓋社宅才能以平價、低價給年輕人或經濟弱勢使用，在縣市都市計畫過程以此方式在都市計畫規範中獲得合法使用，「目前進行中、非常順利」，非常謝謝各地方政府都計單位提供協助。

國土署長吳欣修指出，目前在內政部都委會都市計畫審議案中，各縣市會中均表示可以配合；至於正在進行區段徵收及市地重劃的部份，另要跟各縣市溝通協調，但在都計審議中的案子「其實大家都願意配合」。

劉世芳再說，取得土地都是為了嘉惠當地市民，相信地方與中央政府均是樂觀其成，她有很大信心，「多溝通就好」。

對此，台中市都發局指出，且盼中央應採價購、專案讓售或有償撥用，提供土地蓋社宅，以免影響市地重劃或區段徵收之開發成本核計和財務負擔，且應讓地方在財務結算後倘有賸餘土地，再盤點合適土地提供規劃興建社宅。

另針對內政部辦理「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」（草案），都發局建議，應修正為區段徵收區內配餘地總面積5%為原則；另都市計畫變更案規劃或審議中之重劃區，則以重劃區抵費地總面積5%為原則，以免造成地方政府開發成本無法回收之財務負擔。

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