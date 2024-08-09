侯友宜視察泰山公兒三公園 塭仔圳最大四孔箱涵首曝光

四孔排水箱涵（見圖）光單孔約可容納兩台國產休旅車。（新北地政局提供）

2024/08/09 15:01

〔記者董冠怡／新北報導〕新泰塭仔圳重劃區地勢低窪，淹水問題長年困擾當地居民，重劃工程在主要道路下方設置排水箱涵，市長侯友宜今視察工程進度表示，市府地政局在地勢最低的北端公園用地（公二之一）設置少見四孔排水箱涵，銜接兩區排水系統，匯集雨水流量排入貴子坑溪，降低瞬間雨量帶來的災害。此外，他也視察已完工的公兒三公園；據了解，公兒三驗收完成後預計九月底前開放。

侯友宜指出，塭仔圳是新北市都會型態中最重要的開發案之一，腹地面積將近400公頃，早期容易積淹水被稱作「爛泥巴地」，因此排水箱涵工程很重要，總長度28.9公里，相當於國道1號台北至中壢的距離，目前已完成45%，共有12座滯洪池，容量總計10.9萬立方公尺，排水量可達35座奧運國際標準泳池。

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侯友宜說，重劃區內規劃38處公園綠地，總面積約38.6公頃，今天視察的公兒三位於泰山區文程路、義學國中旁，約1.37公頃大，目前正在進行驗收作業中，未來將成市民活動的好地方，希望大家好好使用。

地政局長汪禮國表示，全區排水工程經費估約20億8000萬餘元，其中，北區地勢較低，導致機場捷運泰山站、輔仁大學周邊過去每逢大雨必淹，施工團隊於地勢最低的北端公二之一公園用地（面積約4公頃）下方設置四孔箱涵，跨度18公尺、高度1.8公尺，最大流速達到每秒1.72公尺，2分鐘可排空1座奧運泳池的水量。

汪禮國說明，單孔約可容納兩座國產休旅車，四孔箱涵少見原因在於需要廣大腹地面積，很難在道路下施作，未來將在上頭覆土1.5公尺高，之後雖然從地面上看不見，但卻是城市運作最重要的基礎工程；現今除了改善淹水問題，還要打造「韌性城市」，著重在淹了之後多久能夠把水洩完。

汪禮國提到，將來周邊新泰地區雨水流進側溝後，會陸續透過各處路面下的單孔、雙孔、三孔箱涵匯流進最下游的四孔箱涵，最後排入貴子坑溪，搭配市府水利局在貴子坑溪南側新建的抽水站，完善區域排水系統，倘若水量太大，將開啟閘門，透過抽水機組協助排出。

他補充，公兒三是塭仔圳首座完工的公園，公園步道採用透水磚搭配紙模高壓透水工法，兼具承載力及透水性，園內植栽移植了102棵原本就生長在塭仔圳的小葉欖仁、台灣欒樹，並且新種植95棵大花紫薇、青楓、香楠等樹種，同時保留周邊社區流經公園既有溝渠，銜接至排水系統，改善既有社區近300戶積淹水問題，另預留2800平方公尺作為多目標使用園區，待移交公所接管後，視地方需求處置。

泰山區長鄭淑敏說，塭仔圳各項基礎建設如火如荼進行中，目前首條30米道路「領航路」已開通，改善過去道路狹窄交通壅塞的狀況，公兒三公園也開闢完成，將廣納地方意見納入使用規劃評估，以及今天的四孔箱涵，將大幅提升區域內排水能力，相信全數完工後將成北北基桃重點門面及交通樞紐。

四孔排水箱涵工區腹地廣大，圖為外觀。（記者董冠怡攝）

新北市長侯友宜、立法委員洪孟楷一行人進入四孔排水箱涵了解工程狀況。（記者董冠怡攝）

公兒三公園一隅。（記者董冠怡攝）

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