「台南400+」推永續教育創新行動 5組專案最佳成果獎出爐

文化局「台南400+」民間參預計畫補助的民間行動，好南進行事永續教育創新行動大展今天舉辦感恩茶會暨競賽頒獎典禮。（記者王姝琇攝）

2024/08/04 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕文化局「台南400+」民間參預計畫補助的民間行動，好南進行事永續教育創新行動大展今天舉辦感恩茶會暨競賽頒獎典禮，17組大學生引導陪伴小學生成為小小策展人，展現永續實踐的創新成果，贏得高度肯定與熱情回應。

「台南400+」好南進行事永續教育行動大展，由農業部與南市文化局指導，聯結企業夥伴能量支持並展開17個永續設計培力行動，並設置5項企業冠名專案最佳成果獎，60位大學生帶著72位小朋友，用永續設計思考「為台南做一件事」，經歷感受、想像、實踐的三階段，具體產生真實的改變，最後透過策展，展現並分享發生的好南故事與學習歷程中的珍貴收穫。

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文化局長謝仕淵指出，文化得以永續的關鍵力量，是依靠新生代的努力。好南進行事計畫，每個創新行動都是珍貴的溉灌，不僅凝聚了台南在地企業的合作動能，建構了青年培力與學習的行動平台，從展出的17個好南故事與成果亮點更能感受到大小學生半年來用熱情堅持走過的韌性與艱難，他並勉勵同學們持續精進，為永續台南創造更大的貢獻。

台南企業文化藝術基金會最佳專案成果獎，獲獎組別為長榮大學巴克禮公園小組；國立成功大學iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫最佳專案成果獎，獲獎組別為台南新芽協會小組；可成科技最佳專案成果獎，得獎組別為家樂福文教基金會小組；益鈞環保科技最佳專案成果獎，得獎組別為DFun 4 Kids小組；南市官田烏金社區合作社循環經濟最佳專案成果獎，得獎組別為工業技術研究院小組。每組可獲得5萬元獎勵。

此外大會並分別頒贈觀展民眾票選出的前3名最佳現場人氣獎，分別為第1名家樂福小組、第2名成大昶閎樂土小組、第3名工業研究院小組，分別可獲得5萬、3萬與1萬元之獎金獎勵。最佳行銷宣傳獎前3名，分別為第1名家樂福小組、第2名台南新芽小組、第3名工業研究院小組，分別可獲得3萬、2萬與1萬元之獎金獎勵。

文化局「台南400+」民間參預計畫補助的民間行動，好南進行事永續教育創新行動大展今天舉辦感恩茶會暨競賽頒獎典禮。（記者王姝琇攝）

家樂福文教基金會小組獲得可成科技最佳專案成果獎。（記者王姝琇攝）

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