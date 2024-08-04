新北4年6.9億修建自立午餐廚房 新學年增7校食用、供應率5成8

新北市113學年度新增7校食用自立午餐，圖為彭福國小自立廚房廚工烹飪畫面。（新北教育局提供）

2024/08/04 17:51

〔記者董冠怡／新北報導〕為了提升學生用餐品質與校園食安，新北市持續在學校設置自立午餐廚房，4年累計投入6億9149萬元興建及整修。市府教育局長張明文今說，113學年度三重區正義國小、新莊區豐年國小、淡水區淡海國小啟用自立廚房，供應轄區內的光興國小、思賢國小、新興國小，並由樹林區彭福國小供應育林國小，食用自立午餐校數將增至169所、供應率達58.27%。

張明文表示，新北市自2019年起推行「營養午餐美熱地計畫」，整合自立廚房軟、硬體資源，媒合供應其他學校，今年食用自立午餐校數將增至169所，未來將持續評估老舊校舍及新設校設置廚房可行性提高學生食用自立午餐比例。

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豐年國小前校長洪靜春參與了自立廚房興建到營運過程，她指出，希望啟用自立廚房不僅能讓學生享用優質營養午餐，同步推動「食育」，培育有禮儀、求均衡、重衛生、能惜福、懂互助的學生。豐年國小學生黃詩雅說，很開心能吃到自己學校烹煮的午餐，冬天吃也不會冷掉的菜，還能吃到豐富食材。

思賢國小校長李高財表示，113學年度參與自立廚房供應媒合學校，由豐年國小廚房供應午餐，自設廚房就近管理，人員督導、食材驗收、溫度控管、菜餚烹調、午餐配膳、環境衛生及午餐口味嚴格把關，讓孩子們可以安心享用美味餐點。

教育局補充，除了評估設置自立廚房，也組成跨局處聯合小組，定期至團膳公司、食材供應商及學校稽查，啟用食安智慧監控中心、實施4+1安心蔬菜計畫、鼓勵學校採用三章ㄧQ食材等，將持續向中央爭取補助，逐年提升食材獎勵金額度。

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