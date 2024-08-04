竹市動物巴士探險隊活動登場 邀親子找尋動物園隱藏亮點

竹市動物巴士探險隊活動登場，親子合力找尋動物園隱藏亮點。（圖由市府提供）

2024/08/04 16:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市立動物園今推出「動物巴士探險隊、愛護動物闖關之旅」活動，共有4大關卡與4條支線任務，活動為期1個月，以動物巴士的意象，邀請親子加入愛護動物的行列，跟隨支線任務尋找園區的隱藏亮點，還可以掃描QRcode搭配濾鏡合影，邊學邊玩，認識更多動物。

園方表示，此次活動亦積極宣傳動物認養卡，1年只要花500元，購買動物認養卡就能無限次進入園區。此外，動物園每年有2次相關課程的體驗，下週起將進行為期2週的暑期夏令營，針對不同的生物知識、動物棲地的環境進行生命教育輔導，期望讓市民朋友度過一個充實的仲夏，留下最美好的回憶。

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產發處長許智堡說，動物園重視生命教育，定期推出一系列教育宣導課程與活動，適合國小親子參加，從小培養重要的保育觀念，認識豐富的自然環境與生態保育知識，場場爆滿。暑假期間於8月6日至9日、8月13日至16日更有暑期夏令營，預計辦理數場「保育員說故事」活動，邀請保育員的現身說法，分享有趣的動物知識與趣事，歡迎鎖定動物園粉專報名參與。

園長楊礎遠說，「動物巴士探險隊-愛護動物闖關之旅」活動時間為8月4日至9月4日，時程長達1個月，民眾可至動物園服務中心領取集章卡，集滿4個章即可至服務中心兌換限量精美小禮。提醒市民朋友，動物園暑期特別調整營業時間，於7月27日起至8月31日止「每週六、日」延長開園時間1小時，開園時間為9時至18時。昆蟲館的營業時間也配合動物園延長開放，歡迎民眾逛完動物園後走訪昆蟲館，認識更多不同的動物。動物園認養卡卡友現正募集中，即日起至12月31日凡認購「動物認養卡」即可獲得小禮物乙份，再加碼生命教育課程1堂。

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