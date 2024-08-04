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農曆7月到！ 虎尾金羅殿陰陽兩界通道「五嶽門」開

虎尾鎮長林嘉弘（右）與金羅殿值年爐主許嘉育（左），一同打開「五嶽門」。（記者李文德攝）

虎尾鎮長林嘉弘（右）與金羅殿值年爐主許嘉育（左），一同打開「五嶽門」。（記者李文德攝）

2024/08/04 16:31

〔記者李文德／雲林報導〕今天是農曆7月1日「鬼門開」，虎尾金羅殿下午3點起舉行迎「普度公」祭典，並打開象徵陰陽兩界出入口「五嶽門」，指引「好兄弟們」到人間享用祭祀。廟方表示，將開1個月歡迎信眾前來參拜。

虎尾鎮金羅殿今下午搭起棚架，擺桌舉辦普度祭拜儀式，祈求農曆7月人人平安順利。虎尾鎮長林嘉弘、雲林縣議員黃美瑤、陳乙辰、虎尾北區普度會長林東良、金羅殿主委鄭素秋、爐主許嘉育等，連同附近住戶到場參拜。

祭典過後，由林嘉弘手持金鑰匙和手捧五色豆的值年爐主許嘉育一同開門，歡迎「好兄弟」經由此門來到人間享用祭祀。林嘉弘表示，虎尾金羅殿是全台唯一祭祀主神為「普度公」的廟宇，固定農曆7月1日打開「天降慧道五嶽門」象徵開啟陰陽兩界的通道；許嘉育指出，剛放下五色豆的盤子時，突然莫名的陣動，一時間難以言喻 。

金羅殿常務監事李清松指出，每年五嶽門打開，都有些「神蹟」發生，像是連續3年都出現「立筊」，不過見仁見智，各自解讀，但最重要的是心誠則靈。農曆7月間鼓勵大家多做好事、說好話、存好心。李清松還表示，開啟的這1個月並不會關閉「五嶽門」，民眾可以前來祭拜。

虎尾金羅殿今下午舉行迎「普度公」儀式，地方首長、民代等出席祭拜。（記者李文德攝）

虎尾金羅殿今下午舉行迎「普度公」儀式，地方首長、民代等出席祭拜。（記者李文德攝）

虎尾金羅殿「天降慧道五嶽門」，每年農曆7月1日都會開門，歡迎「好兄弟們」到陽間享用祭祀。（記者李文德攝）

虎尾金羅殿「天降慧道五嶽門」，每年農曆7月1日都會開門，歡迎「好兄弟們」到陽間享用祭祀。（記者李文德攝）

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