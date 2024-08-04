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淡水海關碼頭燈「不亮了」！ 議員鄭宇恩怒批：市府維護無能

新北市議員鄭宇恩發現，外圍的景觀燈40盞已拆到剩下一半，所謂的亮點計畫，完工6年就不亮了。（記者羅國嘉攝）

新北市議員鄭宇恩發現，外圍的景觀燈40盞已拆到剩下一半，所謂的亮點計畫，完工6年就不亮了。（記者羅國嘉攝）

2024/08/04 14:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水區中正路上的海關碼頭，為讓景觀視野良好，中央補助淡水亮點計畫改善周邊環境照明，但市議員鄭宇恩發現，外圍的景觀燈40盞已拆到剩下一半，所謂的亮點計畫，完工滿6年就「不亮了」，怒批市府爭取中央預算建設，卻無能維護管理，只能任由財產持續消耗、損壞。

鄭宇恩指出，2022年1月市府宣傳「新北市淡水亮點計畫」榮獲內政部國土管理署城鄉發展分署評比獲殊榮，但她卻發現，當初爭取中央共1.9億元所作的淡水亮點計畫當中，在海關碼頭外圍的景觀燈40盞已拆剩一半不到，而所謂的亮點計畫，完工不到6年就「不亮了」，且會勘時可見園區外圍整排的庭園燈，部分剩下基座，燈桿本身還多處用膠帶固定的情況。

鄭宇恩表示，早在2021年就曾向文化局反映庭園燈損壞的情況，卻稱因燈管國外進口，無法立即更換，但歷經3年文化局迄今仍無提出替代方案，任由設施不斷損壞、拆除，而非修復，40組的庭園燈現在剩下19組，拆除的燈座遺留在現場，讓原本是要襯托海關碼頭歷史氛圍的造景燈，現在卻凸顯市府維管失能的悲劇現場。

鄭宇恩怒批，爭取中央預算建設地方是好事，但市府在規劃時欠缺後續維護的考量，以至於耗材在缺乏備品的情況下，只能任由財產持續消耗、損壞，甚至在已經有過半損壞的狀況下仍不思考替代方案，好似中央補助的錢就不是錢，可以任意揮霍，將提案交審計單位列管檢討。

針對議員的指控，新北市立淡水古蹟博物館回應，淡水海關碼頭外圍景觀矮燈於2018年完成設置，至今已逾6年，相同規格備品取得不易，後續淡水古蹟博物館將邀集相關主管機關，就海關碼頭周邊照明在兼顧安全、照明與美感的原則下，共同研議替代改善方案。

新北市議員鄭宇恩怒批，市府爭取中央預算建設，卻無能維護管理，只能任由財產持續消耗、損壞。 （記者羅國嘉攝）

新北市議員鄭宇恩怒批，市府爭取中央預算建設，卻無能維護管理，只能任由財產持續消耗、損壞。 （記者羅國嘉攝）

新北市議員鄭宇恩日前在海關碼頭會勘時發現，可見園區外圍整排的庭園燈，部分剩下基座，燈桿本身還多處用膠帶固定的情況。（記者羅國嘉攝）

新北市議員鄭宇恩日前在海關碼頭會勘時發現，可見園區外圍整排的庭園燈，部分剩下基座，燈桿本身還多處用膠帶固定的情況。（記者羅國嘉攝）

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