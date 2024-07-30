新北議員鄭宇恩與陳家琪爭取一台水上摩托車 給水上救生協會救難

新北市議員陳家琪體驗水上摩托車在海上行駛過程。（記者羅國嘉攝）

2024/07/30 17:13

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北石門區的白沙灣為北海岸熱門景點之一，可從事水上活動、看夕陽等，為了提升救難機動性，議員鄭宇恩與陳家琪共同爭取一台水上摩托車給水上救生協會協勤救難。

水上救生協會總幹事花智勇指出，因白沙灣海水浴場大部份的遊客都以親子戲水為主，都會在水道線的戲水區玩，但由於海邊海況千變萬化，有時會有離岸流或者浪大，一般的無動力設備對於救援可能有些困難，所以就需要水上摩托車，對抗風浪大時，守護民眾安全機動性會比較高。

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花智勇進一步說，協會有承攬北觀處的水域救生，所以設備也需再更加強，再加上也有跟石門消防分隊配合加入義消，所以有時如果接到民眾溺水情況，直接從協會下裝備會比消防隊來白沙灣救援更快，因此多了這樣的設備，對於遊客玩的安全係數會拉得更高，也幫助協會救援設備更齊全，救生員也會更有保障。

鄭宇恩表示，石門白沙灣是夏天大家玩水聖地，但隨著疫情解封，很多遊客都出國，所以也有聽當地業者說，今年生意不好，所以希望北海岸及觀音山國家風景區管理處有相關振興的方案。另外，水域的遊戲種類，希望可從無動力，規劃一區來做動力活動，包括香蕉船、水上摩托車等，將動力活動納入季節性的遊樂選項，帶動白沙灣觀光人潮。

陳家琪說，暑假期間北海岸戲水遊客較多，但由於救援的器材不足，與鄭宇恩共同爭取一台水上摩托車給予協會，盼藉由設備的提升，能夠幫助救災的量能，也能加速救災的機動性。

新北市議員鄭宇恩在海上體驗水上摩托車。（記者羅國嘉攝）

位於新北石門區的白沙灣為北海岸熱門景點之一，可從事水上活動、看夕陽等，是親子暑假玩水聖地。（記者羅國嘉攝）

為了提升救難機動性、帶動觀光人潮，議員鄭宇恩與陳家琪共同爭取一台水上摩托車予水上救生協會協勤救難。（記者羅國嘉攝）

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