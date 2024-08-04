凱米颱風後菜價漲幅大 桃市釋出冷藏蔬菜因應

桃市府農業局於3、4日會同經發相關單位，兵分多路前往桃園市傳統市場、超市、各大賣場展開聯合稽查。（農業局提供）

2024/08/04 14:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕凱米颱風造成中南部蔬菜產地受創，全台蔬菜價格跟著大幅波動，桃市府農業局於3、4日會同經發局衛生局、消保官等單位，兵分多路前往桃園市傳統市場、超市、各大賣場展開聯合稽查，避免有哄抬價格情形，並啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，採滾動式釋出冷藏蔬菜，以穩定供貨量及菜價。

農業局表示，桃園市目前菜價波動和批發價漲幅一致，葉菜類零售價每斤50到70元不等，小黃瓜、牛番茄等每斤100元以上，為因應桃園果菜批發市場近幾日供貨量大幅減少，菜價波動於3日已達近期高點，平均蔬菜價格每公斤42.4元，因此啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，釋出冷藏蔬菜以供應市場所需。

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農業局長陳冠義表示，「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」主要為了蔬菜生產因天災受損，導致蔬菜供應量不足時，配合市場狀況調配釋出，補充市場貨源，採出陳入新滾動方式儲存蔬菜，避免蔬菜因長期冷藏而產生劣變，此次經整體評估當季蔬菜漲幅及供貨情況後，採滾動式調整釋出冷藏蔬菜。

桃園市冷藏蔬果約95公噸，農業局表示，冷藏蔬菜釋出方式視情況調整，除了穩定供貨量及菜價，也要避免過度干擾市場行情，釋出品項主要都是耐儲放的蔬菜。

農業局表示，將持續緊盯菜價波動狀況，呼籲業者勿囤積食材，趁機哄抬價格，依據農產品市場交易法規定，農產品之交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，違反者可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

有市場攤商表示，先前葉菜類1把20元、3把50元，現在每把漲10元，消費者可能就會覺得貴。

桃園市啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，釋出冷藏蔬菜以穩定供貨量及菜價。（農業局提供）

桃園市啟動「蔬菜冷藏滾動式倉儲計畫」，釋出冷藏蔬菜以穩定供貨量及菜價。（農業局提供）

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