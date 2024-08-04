大內酪梨入菜席開30桌 同場加映21品種展示

海風酪梨手捲與夢幻酪梨泡芙，呈現不同的酪梨吃法。（記者劉婉君攝）

2024/08/04 14:27

〔記者劉婉君／台南報導〕酪梨是近年來新興熱門的水果，台南市大內區種植面積、產量均居全國之冠，大內高手果菜運銷合作社今（4日）舉辦「作夥呷酪梨辦桌」活動，席開31桌，現場並展出21個品種的酪梨，讓參與民眾不只吃酪梨，更能認識酪梨。

酪梨辦桌活動今天中午在大內區老人福利協進會會館舉行，由合作社邀請台南應用科技大學餐飲系專技助理教授邱清祥研發菜色，10道上桌的菜色中，有4道以酪梨入菜，包括海風酪梨手捲、冰鎮鮮大蝦佐酪梨泥、龍蝦酪梨莎莎戀、夢幻酪梨泡芙，一開放報名，迅速額滿，有民眾闔家提早慶祝父親節，也有團體或好友一起吃辦桌。

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酪梨品種眾多，每年6月至1月有早生、中生、晚生3大種類，各類又有多個不同品種，且有熟成轉色與不轉色2類，今天料理食材為當季的中生種紅心圓品種。除了透過辦桌以及酪梨入菜食譜發送，讓民眾知道酪梨除了打成酪梨牛奶之外，還有其他多元的吃法，另外也在現場展出21種台灣常見的酪梨品種。

大內高手果菜運銷合作社理事主席賴明賢表示，食農教育首重體驗，希望結合酪梨入菜的饗宴，帶民眾進一步了解與認識酪梨，希望將大內酪梨品牌發揚光大，跟玉井芒果、麻豆文旦齊名，成為台灣家喻戶曉的酪梨品牌。

台南市大內高手果菜運銷合作社舉辦「作夥呷酪梨辦桌」活動，席開31桌，品嚐酪梨入菜的美味料理。（記者劉婉君攝）

現場展示21種台灣常見的酪梨品種。（記者劉婉君攝）

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