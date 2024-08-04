竹縣恭迎義民爺 褒忠亭義民節祭典揭序幕

一年一度的褒忠亭義民節祭典，今年由石光聯庄祭典區輪值，今（日）上午9點一同恭迎義民爺爺回祭典區坐鎮。（記者廖雪茹攝）

2024/08/04 13:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一年一度的褒忠亭義民節祭典，今年由石光聯庄祭典區輪值，新竹縣長楊文科、義民廟董事長林光華、值年總爐主范光周、關西鎮長陳光彩、輪值地區里長及爐主們，今（4日）上午9點一同恭迎義民爺回祭典區坐鎮，展開輪值「奉飯儀式」，為義民祭典正式揭開序幕。

義民廟表示，今年為義民廟建廟第236年，輪值的石光聯庄祭典區，範圍包括關西鎮石光里、大同里、上林里、新力里、南和里共同籌辦。

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恭迎義民爺儀式開始前，眾人先在廟前金爐拜天公。典禮由鳴炮開始，主祭者就位上香及三獻禮，全體恭向義民爺行最敬禮，接著進行祈福請神，義民爺神位牌傳遞，最後上神轎迎回祭典區。

楊文科說，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬客庄傳承無形文化資產，極具指標性及文資價值。今年縣府持續舉辦一系列活動，盼義民祭典文化品牌傳承下去，並發揚光大，感謝石光聯庄及新埔、關西等民代攜手舉辦，接下來將在8月17日舉辦《擔擔相傳．代代傳》，歡迎全國民眾共襄盛舉。

縣府文化局長章宗耀說，今年義民祭延續客語教育扎根及客家文化傳習兩大主軸推進，6月特邀請黃子軒樂團以「義進校園」計畫進入本次祭典區的石光、坪林及南坪國小等，讓學生透過音樂劇的演出，更加認識義民祭及客家文化。也持續培訓祭典區學童擔任義民祭典「祝讀生」及「禮生」等。另縣府教育局今年也持續舉辦「義民客語講古比賽」。

8月17日的《擔擔相傳．代代傳》挑擔儀式，將以「多元跨界」及「傳統現代融合」為概念，設計【義旗搖滾‧龍獅匯】義民舞劇揭開序幕，以客家傳統藝陣結合現代搖滾嘻哈街舞展現新世代客青的活力與熱情，透過後生學子的活力傳達客家新義民精神。

恭迎義民爺儀式進行祈福請神，黑令旗過爐，義民爺神位牌傳遞 。（記者廖雪茹攝）

恭迎義民爺儀式進行三獻禮。（記者廖雪茹攝）

一年一度的褒忠亭義民節祭典，今年由石光聯庄祭典區輪值。（記者廖雪茹攝）

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