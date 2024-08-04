凱米颱風降低海水溫度 澎湖珊瑚仍難逃白化命運

吉貝潮間帶原本一片生活力旺盛珊瑚，沒有任何異象。（莊德添提供）

2024/08/04 12:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風來襲前，澎湖各地就傳出珊瑚白化警訊，原本寄望颱風挾帶狂風暴雨，海水降溫後，能降低高溫對珊瑚造成的威脅，但凱米遠離澎湖後，北海吉貝潮間帶的大片潮間帶珊瑚，卻一夕「白頭」，農業部水試所澎湖漁業生物研究中心8月中旬攜手中研院團隊，選點展開珊瑚體檢，了解澎湖珊瑚白化嚴重程度。

由於全球暖化導致海水表面溫度上升，美國國家海洋暨大氣總署4月中就發出警告，全球正經歷第4次大規模珊瑚白化，這也是近10年來第2次的大規模白化事件。由2023年2月至今，全球超過54個國家與地區確定發生珊瑚白化，珊瑚白化已經擴及大西洋、太平洋跟印度洋。

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農業部水試所澎湖漁業生物研究中心，8月中旬攜手中研院團隊，共同針對澎湖南、北海與內海及東邊等選點進行調查，全面和具體量化澎湖珊瑚白化數據。

澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅表示，凱米颱風來襲前2週，連日澎湖海水持續高溫，設在澎湖海域的測站，都維持在攝氏30度以上，沒有回降的波動，當時台灣其他海域珊瑚就出現白化現象，但澎湖頂住凱米颱風來襲前的連續高溫，尚無明顯白化。凱米颱風過後，澎湖水溫降了2度，可能珊瑚已在臨界點，受到凱米海流擾動，出現暫時性的白化。現在希望水溫回降後，珊瑚又重新跟共生藻建立共生關係，宿主珊瑚就能在最短時間恢復正常。

凱米颱風過後，吉貝潮間帶珊瑚一夜「白頭」。（莊德添提供）

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