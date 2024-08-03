高雄演唱會經濟爆發 場館營運卻短絀引發關切

高雄國家體育場雖然為高雄帶來演唱會經濟及觀光效益，但場館本身營運短絀，日後恐需兼顧收益平衡。（資料照，記者許麗娟攝）

2024/08/03 20:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄國家體育場因免收場地使用費及門票收入費，以吸引國際知名歌手、樂團來台開唱，雖然帶來大於3%的觀光經濟效益，但場館營運經年入不敷出，澄清湖棒球場也同樣因營運短絀，引起審計單位關切。

高雄市近年大力推動演唱會經濟，特別是高雄國家體育場可容納5萬人聽唱，從BLACKPINK、酷玩樂團、五月天到九月將開唱的火星人布魯諾等門票場場秒殺，吸引海內外樂迷前來高雄朝聖，並擴散效益至周邊觀光產業。

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不過審計報告指出，高雄國家體育場因2009年為辦世界運動會，由行政院斥資52億餘元興建，2023年場地租金及權利金收入雖較2021年增加626萬餘元，但相關設備維護卻增加2645萬餘元，高雄已成為台灣流行音樂之都，應適時考量使用者付費公平原則，以利永續經營。

運發局回應，已通知文化局未來主辦或協辦演唱會活動參考，並將盡力爭取更多大型活動，以兼顧場館維護與收益平衡，改善場館營運效益。

此外，澄清湖棒球場近年為推廣棒球，提供球團場地或設施使用費減免，並進行整修工程，但近3年球場使用度約16至30%，每年營收與場地維護費用仍短絀，去年約短絀7百多萬元。

審計報告指出，運發局以提供場地或設施使用費減免或優惠價，並購門票及租回球場廣告看板，以爭取職棒賽事在澄清湖棒球場舉辦，但球場近年營運短絀，推廣職棒運動亦應兼顧場館營運效能；另高雄市運動發展基金購買擬供銷售後挹注基金收入，卻未經簽准即改無償分送機關學校使用，以及球場整修工程尚未完工或部分驗收即出借舉辦球賽等情事，需檢討改善。

運發局回應，除將積極媒合企業認養，以期收支平衡、提升營運績效；購買職棒門票原意是為鼓勵民眾進場觀賽，去年購置職棒門票1600張共222萬元，但因各球團有官方銷售管道，因難再銷售及有獲利空間，故改無償分送相關局處或學校，至於場館多數設備老舊無法於半年內一次完成改善，將持續蒐集意見及爭取經費改善。

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