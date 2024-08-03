澎湖輪高雄出港擦撞礁岩 航港局要求海事調查、提送報告簽證

澎湖輪今天下午從高雄港出發，擦撞到岸際礁岩。（航港局提供）

2024/08/03 19:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（3日）下午1時30分，澎湖輪從高雄港出港時擦撞到港口信號台下岸際礁岩，依標準程序，航港局要求澎湖輪返港做臨時檢查，確認僅有表面輕微刮痕；航港局說明，將要求澎湖輪配合海事調查及提送海事報告簽證。

事發後，航港局依標準程序要求澎湖輪返港進行臨時檢查，通知驗船中心驗船師到場，並派遣潛水人員進行水下檢查，詳加查看船底狀況，確認僅有表面輕微刮痕，船體結構安全無虞。

請繼續往下閱讀...

另經航港局人員依規定程序訊問船員事故經過，確認臨時檢查合格安全無虞後，同意澎湖輪在今天下午4時35分恢復航行，重新開航前往澎湖馬公港。台航公司則表示，澎湖輪上配有二名船長，所有船員依規定輪值，並無過勞問題。

航港局說明，澎湖輪在7月31日到8月2日支援蘇花疏運，今天（3日）返回高雄港執行高雄馬公運務。今天下午1時30分出港期間因未完整對準出港航道，發生局部擦撞水下礁岩，船上載有旅客315人，船員32人，無任何人員受傷及油汙外洩。

航港局並補充表示，台航公司在支援蘇花備援運務時，已特別配置二名船長在船，大副也具有船長資格，船上船員都依照船員法規定輪值，有充分休息時間，並無因支援蘇花疏運而有造成船員過勞情形。

後續航港局將要求澎湖輪依船舶法第101-1條規定配合海事調查及提送海事報告簽證，也會加強督促相關船舶進出港作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法