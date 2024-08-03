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首屆「馬公夏日童樂趴」展開 延續至8/25

首屆馬公市夏日童樂趴，入口處航海王裝置藝術相當吸睛。（記者劉禹慶攝）

首屆馬公市夏日童樂趴，入口處航海王裝置藝術相當吸睛。（記者劉禹慶攝）

2024/08/03 17:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕首屆「馬公夏日童樂趴」，今（3）日正式展開，一直延續至8月25日。各種大型氣墊遊憩設施，吸引許多親子前往參加，入口處由市長黃健忠弟弟黃健益佈置的航海王裝置藝術，更是眼球集中的焦點，黃健忠希望馬公市公所的用心，能為孩子們打造一個精彩難忘的暑假。

活動地點選在馬公市新店路與永祿街交會口的草地，設置8大主題氣墊設施，包括太空基地樂園、海盜船親子樂園、運動體能樂園等，即日起每日下午3點30分至晚上9點30分開放。今日晚上7時舉行「童樂趴開幕晚會」，安排街舞表演、勁歌熱舞及鯊魚叔叔魔術與氣球表演。現場還設有多個美食攤位和市集，供大家享受各式美食與購物樂趣。

馬公市公所特別提醒，活動期間的8月5日、8月12日、8月19日為清消日，當天園區將暫停開放。此外，部分人氣氣墊設施如「太空基地樂園」、「海盜船親子樂園」與「運動體能樂園」，將採取「排隊領票」的方式，確保遊玩秩序與安全。

黃健忠表示，由於以往澎湖社會福利著重在老人部分，因此改以孩童福利為主，由於許多都是雙薪家庭，提供暑假期間安全舒適遊憩環境，並讓孩童遠離3C產品。所有經費約4、500萬元，估計帶來商機也有4、500萬元，不僅造福澎湖囝仔，更是提供本地商家攤販區，落實照顧澎湖人目標。

馬公市公所夏日童樂趴，大型氣墊加上玩水設施，給澎湖囝仔美好夏日回憶。（記者劉禹慶攝）

馬公市公所夏日童樂趴，大型氣墊加上玩水設施，給澎湖囝仔美好夏日回憶。（記者劉禹慶攝）

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