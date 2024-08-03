宜縣南屏國小資訊老師假日校園開班收費教學 校方記過懲處追討租金

宜蘭縣南屏國小資訊教師遭舉發假日開班收費，校方已記過懲處並追討使用場地租金。（記者王峻祺攝）

2024/08/03 16:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣南屏國小某資訊代理老師，依規開設假日課後社團電腦班，卻逕自沿用學校場地另開班收費遭踢爆，家長質疑學校包庇，造成家長受騙。校方表示，今年5月已作懲處，對該教師記過處分，並追討6萬元場地租金，新學年未繼續任教；至於家長投訴追討違法收費？學校認為屬教師個人與家長間的學習收費問題，不便介入，一切依法辦理。

宜蘭縣府教育處表示，5月接獲校方懲處核備，針對教師不當使用校內資源及違規部分，已請學校善盡督導管理責任，家長若有任何損失，依規提出相關賠償要求，一律予以尊重。

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有家長投訴南屏國小資訊老師，長期利用假日在學校開電腦補習班並向家長收費，一季收費4千元，一年收費1萬6千元，自己2個小孩分別上了2年多課程，直到數月前老師宣布停課退費2千多元，透過其他家長才得知，是因違規開課被調查停課。

家長說，因信任將孩子送到學校學習，並參加電腦班交錢給老師，詢問校方竟回應不清楚，質疑學校包庇老師；聽小孩說電腦班開4個班，每班20多人，電腦班開在學校、學生在校上課，校方不能一句不知道就完事，應給予解釋，並要說明這些年被學校違法收費的錢，如何退還給受騙家長。

校方回應，該師被檢舉後，依法辦理並展開調查，當事人坦承不諱，因存有僥倖之心而違法使用校內設備，學校依使用規定辦法追討回6萬多元租金，另針對該師違規私自教學收費行為，也依教師準則記小過處分。

校方表示，該師在校代理約5年，也擔任假日課後社團電腦班老師，3年間逕自延伸課程違規招生收費，遭舉發後，學校第一時間予以懲處，上月底該師聘期屆滿離校，新學年未繼續任教。收費部分，屬教師個人與家長間的學習收費問題，恐涉及民事求償，學校不便介入。

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