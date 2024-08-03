全台最高！大安港媽祖雕像+基座高達53.6公尺 2年後完工

大安港媽祖高30公尺加上蓮花基座23﹒6公尺，總高度53﹒6公尺。（完工模擬圖，記者張軒哲翻攝）

2024/08/03 16:17

〔記者張軒哲／台中報導〕大安港媽祖文化園區媽祖雕像千呼萬喚，歷經3任市長，盼了12年，由台中市興富發文化藝術基金會捐贈，台中市長盧秀燕今天主持媽祖雕像開工祈福儀式。大安港媽祖高30公尺，加上蓮花基座23.6公尺，總高度53.6公尺，勝過澎湖媽祖48公尺，堪稱全台最高媽祖雕像，預計最快兩年後，迎來媽祖雕像鎮守。

大安港媽祖文化園區在前市長胡志強任內規劃，編列預算，前市長林佳龍任內完工，最早編列預算包括媽祖雕像及基座，第一階段基座場館完工後，空有基座多年，會館及視廳會議室都處於閒置狀態，館內機電冷氣設備陸續損壞維修，無法委外經營，飽受批評，館內空間平常提供地方社團使用或舉辦展覽。

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媽祖文化園區規劃初期，受到部分宗教團體質疑，一度到大安抗議，強調宗教平等。基座完工後，市議會已決議未來媽祖雕像不能再動用市庫經費，後來由民間企業募款認養，興富發文化藝術基金會去年捐一座重達1170公噸的花崗石媽祖雕像，主體高30公尺。

市議員李文傑說，媽祖文化園區是地方引頸企盼的景點，媽祖雕像完成後，將與清水高美濕地成為台中西海岸觀光指標，帶動地方發展。市議員楊啟邦說，希望儘快招商完成，讓旅宿及購物可以更加完善。市府應整合資源將地方的觀光與農業作最好的媒合，讓海線的觀光景點可以串聯，創造人流來到海線的大安，給予地方更多的願景。

市議員施志昌指出，媽祖文化園區作為台中九大海岸旗艦計畫之一，場館定位不明，應儘速串連大安濱海樂園、自行車道，甚至北邊松柏漁港，形成雙元的海上活動場域，吸引更多遊客到訪大安。

大安媽祖雕像完工模擬圖。（記者張軒哲翻攝）

澎湖媽祖雕像高48公尺。（記者張軒哲攝）

大安港媽祖文化園區媽祖舉行媽祖雕像開工祈福儀式。（記者張軒哲攝）

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