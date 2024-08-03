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澎湖輪支援花蓮疏運歸隊首航 高雄出港傳撞珊瑚礁折返

澎湖輪支援花蓮疏運，歸隊首航就傳出觸礁意外。（記者劉禹慶攝）

澎湖輪支援花蓮疏運，歸隊首航就傳出觸礁意外。（記者劉禹慶攝）

2024/08/03 15:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕臨時調度支援花蓮疏運的澎湖輪，今（3）日歸隊高雄馬公藍色公路航線，下午1時由高雄出港，不料航行至高雄港外，就傳出擦撞珊瑚礁，立即折返高雄港，讓船上旅客感嘆返鄉之路一波三折，先是臨時被通知趕調往花蓮支援取消航班，首日復航高馬線又觸礁。

肩負澎湖至高雄藍色運輸重責的澎湖輪，7月31日臨時調度前往花蓮支援運輸，又未在第一時間公布配套措施，導致旅客行程大亂，民眾怒氣還在餘波盪漾之際，今日又傳出支援任務完成後，歸隊首航之旅出狀況，再添民怨。

根據了解，澎湖輪今日下午1時由高雄港出發，載運315位旅客、32位船員，不料甫出高雄港外，約在下午2時30分突然傳出一聲巨響，澎湖輪疑似撞擊到珊瑚礁，為了安全起見，又原船開回高雄港整修，原船客人被迫留在船上，等待最後檢修的結果，才能決定是否繼續航程。

原本欲搭乘7月31日返鄉，持續多年義剪善舉的澎湖囝仔陳邦輝，因澎湖輪臨時支援任務，改搭今日澎湖輪，同時義剪時間也為之縮短，不料造化弄人，又遇到觸礁，讓他感到無力，並覺得旅外澎湖人返鄉之路迢迢，但不管如何？都無法阻擋其返鄉服務回饋家鄉父老的決心，有需要的民眾可以預約時間。

澎湖輪發生觸礁返航，大批旅客滯留在船上。（陳邦輝提供）

澎湖輪發生觸礁返航，大批旅客滯留在船上。（陳邦輝提供）

澎湖輪返航高雄，旅客留在船上等待檢修結果。（陳邦輝提供）

澎湖輪返航高雄，旅客留在船上等待檢修結果。（陳邦輝提供）

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