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台灣美食展首個假日 大批民眾入場參觀各地金牌物產

台灣美食展開幕後首個週末假日吸引許多民眾參加。（台灣觀光協會提供）

台灣美食展開幕後首個週末假日吸引許多民眾參加。（台灣觀光協會提供）

2024/08/03 15:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕2024台灣美食展開幕後首個假日，許多民眾到台北世貿一館參加，展場集結全台各地金牌物產，包含英國果醬大獎手工果醬、ICA世界大賽獲獎巧克力、以及七夕特選陳釀酒、各地特色天然醬油、咖啡、茶等，還有全台各地特色伴手禮。

台灣美食展展覽集結特色物產與新鮮食材，客家館聚集人潮，18家業者推出各地特產，有「百年茶廠」台灣紅茶公司帶來冰淇淋及茶產品優惠組合、來自花蓮的「溫伯力生物科技」有機土肉桂，現場還有多場手作DIY及料理分享。

農業部「台灣農業館」除了延續去年大受好評的「田媽媽小辦桌」，推出展場限定還有多家田媽媽與農村青年帶來各種在地好味道，包含「小甜心手工果醬」展售獲得英國及日本柑橘果醬大賽的金獎果醬、「杉恆壹樹」販售有機玫瑰花醬及玫瑰霜淇淋展場優惠兩支100元、「原夢觀光農園」推出南投高品質好茶及蜜蘋果酒。

位在大會舞台區旁的屏東館，推出獲得ICA世界巧克力大賽的「邦尼巧克力工坊」及使用屏東在地香檬製成巧克力的「老莫可可農園」，還有「樸作良食」販售松子蘿勒醬和屏東必買的萬丹鮮紅豆系列產品「南國紅逗」，還有以屏東萬丹紅豆為內餡的雞蛋糕免費試吃。

財政部「瓊漿玉露館」推出8家全台各地酒廠，苗栗縣大湖地區農會主打特色草莓酒款，除了有草莓啤酒外還有七夕新包裝的草莓淡酒2入240元，舜堂萊嘉也推出熱賣產品桂花陳釀，以及霧峰農會帶來獲獎「初霧」吟釀酒款及水果系列荔枝蜂蜜酒和檸檬蜂蜜酒。

今天嘉義縣邀請型男主廚吳秉承來到現場示範綠竹筍左烏魚子醬、烏魚子山葵燒，下午還有黃家洋主廚帶來的大師廚藝秀，獻上「脆皮響鈴」的料理。國際賽事上獲獎無數的蔬果雕刻高世達老師，也將在大會舞台區展現高超技藝。

主辦單位台灣觀光協會表示，來美食展不僅能吃美食還可以買到各地精華好物，邊吃、邊玩還可以買到全台特色伴手禮。

2024台灣美食展開幕後首個假日，許多民眾到台北世貿一館參加，展場集結全台各地金牌物產。（台灣觀光協會提供）

2024台灣美食展開幕後首個假日，許多民眾到台北世貿一館參加，展場集結全台各地金牌物產。（台灣觀光協會提供）

台灣美食展展場集結全台各地金牌物產，包含英國果醬大獎手工果醬、ICA世界大賽獲獎巧克力、以及七夕特選陳釀酒、各地特色天然醬油、咖啡、茶等，還有全台各地特色伴手禮。（台灣觀光協會提供）

台灣美食展展場集結全台各地金牌物產，包含英國果醬大獎手工果醬、ICA世界大賽獲獎巧克力、以及七夕特選陳釀酒、各地特色天然醬油、咖啡、茶等，還有全台各地特色伴手禮。（台灣觀光協會提供）

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