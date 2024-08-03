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歷經三任市長 大安港媽祖雕像今開工祈福

大安港媽祖文化園區媽祖雕像由著名藝術家柯建華設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺。（模擬圖，記者張軒哲翻攝）

大安港媽祖文化園區媽祖雕像由著名藝術家柯建華設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺。（模擬圖，記者張軒哲翻攝）

2024/08/03 11:58

〔記者張軒哲／台中報導〕大安港媽祖文化園區媽祖雕像千呼萬喚，歷經三任市長持續推動後，目前旅客中心已開放營運，媽祖雕像由台中市興富發文化藝術基金會捐贈，今日在台中市長盧秀燕主持下，舉行媽祖雕像開工祈福儀式，並同時舉辦台中海洋觀光季開幕式，祈求未來雕像動工順利。

盧秀燕說，大安港媽祖文化園區媽祖雕像由著名藝術家柯建華設計，雕像主體以花崗石打造，高度達30公尺，樣貌參考鎮瀾宮二媽林默雕像，並依據天后封號頭戴九條垂珠后冠，同時雕像將腳踏海浪，手執如意面向大海，守望台中海線，後續市府與捐贈單位將全力以2026年7月完工為目標努力推進。

盧秀燕說，他在首度競選台中市長時，就有祈求媽祖讓他當選，為了感謝媽祖庇佑，他在任內就全力推動媽祖文化園區建設，感謝媽祖庇佑她連任，這尊台灣最大的媽祖雕像總算順利開工。

另外，「2024台中海洋觀光季」，活動日期從8月3日至9月8日的每週六日，大安港媽祖文化園區已經被打造成海洋樂園，展示了多組可愛的海洋生物地景藝術品，更邀請到國內藝術家以大安舊名（海翁）為主題，創作「鯨艷大安」，為長達12公尺、寬3.5公尺、高4公尺的一組竹編鯨魚，民眾觀賞時可進入鯨魚內部，並將展示一些海廢物品，藉以宣導民眾勿將垃圾廢棄物丟入海中，危害海洋生物，將永續環保概念深植民眾心中，共同維護地球的環境。

觀旅局長陳美秀表示，目前大安港媽祖文化園區正辦理促參招商，並已於6月28日上網公告，預計於9月30日截止收件，誠摯邀請觀光產業的夥伴一同來參與大安區這塊嶄新的投資機會，而在完成招商營運前，已開放園區供大家到訪參觀。

大安港媽祖文化園區媽祖雕像開工祈福。（記者張軒哲攝）

大安港媽祖文化園區媽祖雕像開工祈福。（記者張軒哲攝）

大安媽祖雕像將安置在蓮花基座上。 （記者張軒哲攝）

大安媽祖雕像將安置在蓮花基座上。 （記者張軒哲攝）

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