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改道注意！高雄市正義路、建國一路口8/5~10/4施工改善排水

高雄市正義路、建國一路口8月5日到10月4日進行排水改善施工，請民眾改道行駛。（記者陳文嬋攝）

高雄市正義路、建國一路口8月5日到10月4日進行排水改善施工，請民眾改道行駛。（記者陳文嬋攝）

2024/08/02 23:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局為改善鳳山區光復路、中山西路積淹水，8月5日起辦理苓雅區正義路、建國一路口排水改善工程，施工範圍橫跨正義路口，封閉建國一路內側雙向各1車道，進行箱涵瓶頸段改善，整體工程預計10月4日完工，提醒用路人改道行駛。

水利局說，建國一路雨水箱涵原有排水瓶頸為正義路口倒虹吸段，涵管管徑1.5公尺，導致豪大雨期間排水不及，造成鳳山行政中心週遭區域，如光復路、中山西路一帶容易積淹水。

水利局評估後將辦理苓雅區正義路建國一路口排水改善工程，進行箱涵瓶頸段改善，針對全長26公尺箱涵改建，斷面尺寸2.4mX1.4m，施工範圍橫跨正義路口將封閉建國一路內側雙向各1車道，8月5日起施工，預計10月4日完工。

水利局指出，施工期間建國一路分階段禁止左轉，正義路南北向縮減車道維持通行，開挖範圍採2階段施工，第一階段8月5日到9月4日東向西行車輛禁止於這路口左轉。

水利局說，第二階段9月5日到10月4日西向東行車輛禁止於這路口左轉，原自建國一路左轉往正義路車輛，請改走光復路、中正一路轉往澄清路。

此外，水利局請行經苓雅區正義路、建國一路口往返三民、苓雅、鳳山、屏東車輛提前改道行駛，施工期間請用路人依改道指示提前改道，或依交通指揮人員指示小心通行，水利局將請廠商加緊趕工，儘速恢復通行，減少對交通的衝擊。

建國一路東向西行8月5日到9月4日禁止左轉正義路。（高雄市政府提供）

建國一路東向西行8月5日到9月4日禁止左轉正義路。（高雄市政府提供）

第二階段9月5日到10月4日西向東行車輛禁止於這路口左轉，原自建國一路左轉往正義路車輛，請改走光復路、中正一路轉往澄清路。（高雄市政府提供）

第二階段9月5日到10月4日西向東行車輛禁止於這路口左轉，原自建國一路左轉往正義路車輛，請改走光復路、中正一路轉往澄清路。（高雄市政府提供）

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