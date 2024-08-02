鬼月到「遊學太子爺」卸除兵器 廖大乙曝原因

鬼門開前，民俗專家廖大乙依往例，將遊學太子爺的兵器「火尖鎗」與「乾坤圈」卸除1個月，與「好兄弟」和平共處。（記者丁偉杰攝）

2024/08/02 19:40

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕後天農曆7月初一「鬼門開」，遊歷全台駐廟勸善的「遊學太子爺」正駐駕嘉義市大天宮（五穀王廟），鬼門開前，民俗專家廖大乙依往例將遊學太子爺的兵器「火尖鎗」與「乾坤圈」卸除1個月，與「好兄弟」和平共處，意在提醒信眾，鬼月行事謹慎小心，以和為貴，不要輕易與人衝突，減少不必要的禍害上身。

廖大乙遊學團隊奉祀的遊學太子爺，40多年來遊歷全台1110間廟，提倡「信仰是習性、談錢非宗教」宣揚不募款等理念。

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此次為傳揚已故「瓶中建築師」許煌烟生前堅持不懈的創作精神，遊學太子爺駐駕大天宮與許煌烟遺作展出，讓民眾一窺國寶級工藝品背後故事。

廖大乙說，遊學太子爺在農曆7月卸除兵器與「好兄弟」和平共處，另一寓意希望藉此提醒信眾鬼月行事謹慎小心，台灣社會不要充滿暴戾之氣，讓社會更和諧。

遊學太子爺與「火尖鎗」、「乾坤圈」兵器，則有一段奇妙的緣份。廖大乙說，這組兵器係一位中正大學碩士生受到遊學太子爺感召捐獻，委由知名嘉義神帽師傅施仁鉉，以精湛金屬雕刻工藝製成，整個結構都是純銀，火尖鎗懸掛著寶島台灣型狀「萬能玉璽」，彰顯遊學太子爺愛台灣意識。

大天宮正結合美學藝術，展出已故工藝家許煌烟《台北101》、《高雄85大樓》「南北最高樓」及牌匾《縱橫天下》遺作，參觀信眾稱奇讚嘆之餘，對於愛台灣的遊學太子爺也有更深層的認識。

遊學太子爺駐駕大天宮與許煌烟遺作展出，嘉義縣、市政府首長與民代紛紛敬獻花籃祝賀。（記者丁偉杰攝）

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