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雙北製茶技術競賽 坪林區林哲宇獲特等獎

新北市農會舉行雙北製茶技術競賽，坪林區28歲茶農林哲宇脫穎而出，拿下特等獎。（新北農業局提供）

新北市農會舉行雙北製茶技術競賽，坪林區28歲茶農林哲宇脫穎而出，拿下特等獎。（新北農業局提供）

2024/08/02 19:16

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市農會今舉行雙北製茶技術競賽頒獎，一連兩天賽事共46人參加，最後由坪林區28歲茶農林哲宇拿下特等獎。市府農業局說，將推派林哲宇在內的4名特等獎、頭等獎得主，代表參加全國部分發酵茶製茶技術競賽。

拿下特等獎的林哲宇是茶農第三代，從國中起學習製茶、高中就讀園藝系，第2次參賽就獲獎相當開心，希望新北茶師能在全國賽奪得佳績。

這次共計12區農會、46名茶師參賽，分別來自新北市坪林、石碇、三峽、新店、林口、深坑、平溪、汐止、石門、淡水區，以及台北市南港、木柵區，最年長81歲、最年輕21歲。新北市農會理事長林讚枝表示，製茶過程需依環境調整每個步驟，在相同的製茶條件下，參賽者根據經驗及當下氣候判斷萎凋、炒菁、揉捻、乾燥等過程，考驗體力、耐力與判斷力。

評審農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、北部分場長蘇彥碩及新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二說，交茶成品以條型茶為主，評比從外觀、水色、香氣評選出特等獎、頭等獎、貳等獎及參等獎。特等獎茶湯乾淨圓潤，蘭花及栀子花香明顯、具有蔗糖及牛奶的甜香、香瓜的果香，滋味醇厚韻味佳，要能將苦澀味較高的夏茶做到水冷、甘甜實屬不易

林哲宇家中經營茶園，面積約一甲，年產量兩千多台斤，平常會跟周遭親朋好友或跨縣市至南投、高雄進行技術交流，互相切磋。談到製茶秘訣，一臉古意的他表示，比賽中翻攪時力道放輕，拉長萎凋時間，使得製出的茶能保持甘甜，另外也要穩定自己的心態，在過程中思考如何調整製程，很高興拿到特等獎。

農業局補充，市轄內茶葉栽培面積達753.82公頃，包種茶最大產區坪林栽培面積達全市6成5，年產量282公噸，石碇、深坑、平溪、汐止、新店區也都是包種茶產地，並由市府輔導新北市農會每年辦理雙北製茶技術競賽。

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