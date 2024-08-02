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另類風災受災戶！菱角棲地被摧毀 台南水雉孵育加油

台南官田水雉生態教育園區在「凱米」颱風過後，目前只有育雛2隻。雛鳥躲在親鳥翅膀內，看似多了2對鳥足。（水雉園區提供）

台南官田水雉生態教育園區在「凱米」颱風過後，目前只有育雛2隻。雛鳥躲在親鳥翅膀內，看似多了2對鳥足。（水雉園區提供）

2024/08/02 18:23

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田水雉生態教育園區成了「凱米」颱風的「受災戶」，復育池的菱角被風雨摧毀難以成長，風災後，目前只有2對孵蛋、1對育雛，總計2母3公正孵育8顆蛋、育雛2隻。

水雉園區主任李文珍今天（2日）形容今年水雉繁殖季「很慘」，住在園區的水雉往年盛況在70多隻到近百隻參與配對和繁殖，園區志工在5月繁殖季前，會在園區內大大小小的25個復育池栽種菱角、印度莕菜、芡實營造水雉棲地。

但今年水雉園區繁殖季「有變」，李文珍說，7月有15天的氣溫都超過38度C高溫，又有雷陣雨，高溫多雨導致復育池的水生植物生長不佳，逼得水雉往園區外的菱角田「搬家」，在園區的親鳥也難以孵蛋，失敗率高。

在園區內參與繁殖的只有水雉母鳥9隻、公鳥12隻，築了13巢下了總蛋數44顆，但只有4巢孵化成功，最後也僅存活2隻雛鳥，另2巢仍在孵化。

水雉園區在繁殖季每3天調查1次鳥況，「凱米」颱風來前，園區剩2對孵蛋、2對育雛，其它為數不多的水雉仍在找伴配對。

颱風過後，園區更是「風雲變色」，菱角等水生植物被風雨摧殘枯萎，不少復育池甚至是一株不剩，水雉蛋被風雨打入水中，幸好雛鳥2隻存活。

李文珍指出，園區現有2母3公正孵育8顆蛋、育雛2隻，未配對的還有14隻水雉，園區已向台南區農改場求助，先確保菱角棲地繼續生長，但今年水雉復育繁殖成績應該不如以往了。

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