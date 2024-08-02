台中松柏漁港生鱻市集成「早市」 遊客晚到撲空惹議

松柏漁港生鱻市集斥資1.2億興建，但魚販收攤後，中午就空蕩蕩。（記者張軒哲攝）

2024/08/02 18:11

〔記者張軒哲／台中報導〕位於台中市大甲區的松柏漁港生鱻市集，斥資1.2億多元興建，7月7日開幕後，一早魚販返港擺攤，很快就收攤，近午過後攤位就沒開業，也沒有小吃攤販。地方居民盼市府能比照梧棲觀光魚市，中午過後也能有攤販或熟食小吃，活絡松柏漁港生鱻市集。

松柏漁港是候潮港，平底魚筏出海捕撈返港即在港口販售，吸引大甲或苑裡居民就近購買「現撈仔」漁貨，一般上午9點多就收攤。因市集開幕後，有民眾慕名而來，以為如同梧棲漁港市集營業到傍晚的經營模式，卻發現來得太晚，魚販早就收攤，也沒有烤魷魚、燒酒螺、魚鬆等小吃乾貨能購買，嶄新的場地卻未能充分利用，非常可惜。

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台中市海資所指出，生鱻市集可容納30個攤位，目前26個魚攤皆已出租，餐飲區4個攤位目前由漁會招租中。因松柏漁港候潮港，漁民配合天候潮汐出海，通常於半夜時出海捕撈，早晨時回港販賣，皆為最新鮮的現撈魚貨，往往一大早或上半天便全盤售罄。由於上午5時起就有漁民開始販售剛現撈回港的漁獲，上午就陸續售完。

台中市府農業局指出，新鮮現撈漁獲是松柏漁港特色，除了銷售生鮮，農業局將輔導漁民，研擬多元化產品供消費者選購，並且和漁會共同舉辦系列行銷活動，協助松柏漁港漁貨行銷。

市議員施志昌指出，市長盧秀燕上個任期時，他就已經針對松柏港應該轉型成衝浪基地，此處是自然形成的衝浪好去處，然而，基礎設施不足一直是衝浪客的困擾。而盧市府也一直沒有利用既有的優勢，去規劃周邊的旅遊或是經濟活動。建議關於衝浪客貨遊客的餐飲部分，可以先於週末透過生鱻市集周邊空地規劃胖卡餐車的市集，隨著松柏漁港衝浪基地計畫的進程，再規劃常態性餐飲甚至是衝浪相關產業進駐。

市議員李文傑說，除了活絡生鱻市集經營模式，漁港周邊還有腹地，可以規劃木棧道等相關設施，朝向休閒漁港規劃，才能吸引遊客到訪。

松柏漁港生鱻市集採挑高式設計，斥資1.2億興建。（記者張軒哲攝）

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