河川地漂來一根數百公斤「意外之材」 農盼政府快運走好復耕

一根巨木橫躺在農民的田間。（記者顏宏駿攝）

2024/08/02 15:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕凱米颱風造成濁水溪河水暴漲，大水退去，為農民帶來「意外之材」！彰化縣溪州鄉承租河川地耕作的鄭先生，發現田裡漂來一根數百公斤的巨木，他十分頭痛，因為「這根材」是國有公物，不能動，也不能鋸解，如果販售牟利更會招來牢獄之災，他希望有關單位儘快將「這根材」運走，好讓他展開災後復耕。

目前濁水溪河川地佈滿漂流木和雜物，嚴重影響農民復耕，農民都知道，公有土地上的東西都屬於國家所有，但不運走，他們也無法耕作。

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對此，林業保育署官員表示，他們將儘速到河床清點具有價值的漂流木，做記號後再公告於指定範圍內開放民眾撿拾，公告之後農民即可展開清理，若要出動機具，可以到第四河川分署申請，也可到公所委託代辦。目前農民對於田間的雜物或漂流木可以就地清理、集中，不要運出濁水溪就不會違法，「災後整理可就地進行」。

官員表示，漂流木是國有財產，為全民所有，未經公告不得私自撿拾，依森林法第50條及52條規定，竊取森林主、副產物，將處一年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。若為貴重木（如：紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿）加重其刑至二分之一，併科贓額10倍以上20倍以下罰金。

一根巨木橫躺在農民的田間。（記者顏宏駿攝）

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