新北食農教育展今開幕規劃4大闖關活動 加開4場次工作坊

新北市「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展今於市府1樓大廳開幕，小朋友體驗另類釣魚，了解永續漁業的重要性。（記者董冠怡攝）

2024/08/02 13:42

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展今於市府1樓大廳開幕。主持儀式的市長侯友宜表示，新北一直努力推動食農教育，「食現未來」新北來實踐，從小就要開始扎根，讓孩子們能夠透過食農教育了解生態保育、有機與友善的耕作環境，大家一起學習成長，盡心盡力關懷這塊土地。

侯友宜說，展覽將農場搬進市府大廳，並且設計「永續農業小釣場」、「永續農業小幫手」、「地產地銷小農夫」及「梯田生態疊疊樂」四道闖關互動裝置，讓民眾透過遊戲認識聯合國永續發展指標（SDGs）與新北市永續農、漁業特色，也邀請多個相關單位，展出各場域的食農教育教案、遊程介紹、特色教具或產品，適合親子共玩。

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「永續農業小釣場」模擬漁場可讓學童認識友善漁法及建議食用魚種；、「永續農業小幫手」模擬生態農場讓學子在遊戲中分辨農業益蟲及害蟲；「地產地銷小農夫」模擬農場苗圃，讓學童將發芽苗插入土盆，體驗農場工作；「梯田生態疊疊樂」則是藉由疊疊樂遊戲，讓孩子從中了解友善耕作對梯田生態系維持的幫助、水土保持觀念。

現場可見學齡幼童化身小釣客，手持「釣竿」專心「釣魚」，等待魚兒「上鉤」後快速往上拉，架式十足，露出開心的笑臉，直呼「釣到了！」小朋友們也當起農田裡的觀察家，拿起小鏟子動手挖土，「老師，我的手都是土」，最後帶著裝進紙杯的小盆栽，心滿意足地繼續前進下一關。

市府農業局代理局長諶錫輝提到，展區也與台灣大學昆蟲學系、昆蟲標本館合作，展出田間生態系的昆蟲標本，諸如蜜蜂、螳螂、龍眼雞和渡邊式東方蠟蟬等，「辨識農業害蟲與益蟲是食農教育的基礎」。

農業局補充，食農教育展工作坊加開四個場次，包含8月3日下午4點至5點，山裡的羊咩咩─品嚐在地羊奶；8月4日下午4點至5點，跟蚯蚓一起吃沙拉─認識「大地清潔隊」蚯蚓；8月10日下午2點半至3點半，蜜蜂的寶藏─手作蜂蠟蠟燭；8月11日下午4點至5點，木頭長耳朵​的故事，每場次限20人，採活動當日現場報名，地點也在市府1樓大廳。

另外，完成闖關任務可獲展場限定紀念品，且持參展闖關卡到合作的食農教育場域消費或體驗，可享專屬優惠，展覽及食農教育場域資訊可至臉書粉專「新北市農業局-稼日蒔光（https://www.facebook.com/agr.ntp）」查詢。

新北市「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展今於市府1樓大廳開幕，孩童們化身農田裡的小小觀察家，並動手挖土。（記者董冠怡攝）

新北市「食現未來F∞D Sustainable Future」食農教育展今於市府1樓大廳開幕。（記者董冠怡攝）

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