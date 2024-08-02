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彰市七夕未婚聯誼大爆滿 大學、碩士學歷最多

彰化市公所往年舉辦未婚聯誼活動，報名都大爆滿。 （資料照）

彰化市公所往年舉辦未婚聯誼活動，報名都大爆滿。 （資料照）

2024/08/02 11:06

〔記者湯世名／彰化報導〕過幾天就是農曆七夕，彰化市公所、彰化市無底廟鎮南宮今年都有舉辦未婚聯誼活動，結果報名都大爆滿，市公所的男女報名高達264人，精挑細選出120人；無底廟鎮南宮報名則多達近200人，最後挑出130人；綜觀這兩個活動的未婚男女，絕大部分都是大學、碩士以上學歷，但年齡偏高，顯示現代男女不僅經濟獨立，對生活的自主性也更強。

彰化市公所指出，他們將在10日舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，但報名相當踴躍，男生有106人，女生更多達158人，篩選後男女各錄取60人；據統計，這120人當中，大學、碩士以上學歷高達9成，但年齡層也相對偏高，31歲至45歲人數高達8成。學歷高的男女有許多晚婚或是未婚，但不代表不想結婚，從這次報名的男女學歷與年齡即可看出。

今年以市立圖書館及彰化文學步道為場景，設計黃金屋實境解謎活動，讓與會男女在短時間內破冰，快速覓得有緣人，完成任務的前3名團隊還有豐厚獎金。

至於無底廟鎮南宮將在4日舉辦未婚聯誼活動，今年原本也預計錄取男女各50名，報名至7月31日截止後統計，男女共有多達近200人報名，經過濾挑選出男生70人、女生60人。

無底廟鎮南宮總幹事許世承表示，錄取的130名未婚男女，絕大部分也都是大學、碩士學歷，4日的聯誼活動內容相當豐富；若成功配對進而結成佳偶，廟方將提供金牌結緣。

彰化市公所未婚聯誼活動最關鍵數字就是總獎金3萬元。（資料照）

彰化市公所未婚聯誼活動最關鍵數字就是總獎金3萬元。（資料照）

彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚聯誼活動，報名大爆滿。（記者湯世名攝）

彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚聯誼活動，報名大爆滿。（記者湯世名攝）

彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚聯誼活動，未婚男女踴躍報名追求幸福。（記者湯世名攝）

彰化市無底廟鎮南宮七夕未婚聯誼活動，未婚男女踴躍報名追求幸福。（記者湯世名攝）

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