為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

翻轉陽盛陰衰？ 彰化未婚聯誼報名 女生急起直追破50大關

去年彰化市公所舉辦的未婚男女聯誼活動。 （市公所提供）

去年彰化市公所舉辦的未婚男女聯誼活動。 （市公所提供）

2024/07/06 20:44

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆七夕將屆，彰化市公所、彰化市無底廟鎮南宮今年都有舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，一開放報名男生「秒殺爆滿」且超過百人，女生卻少得可憐，沒想到女生人數今天迅速急起直追，市公所已有53人報名，無底廟鎮南宮則有近30人。

彰化市公所將在8月10日舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，昨天（5日）上午11點開放報名，才3小時男生就額滿，女生僅有4人，到今晚男生報名人數更高達上百人，不過女生卻呈倍數成長來到53人，一舉突破50人大關，目前仍持續接受報名中。

市公所表示，凡20至45歲、目前無婚姻狀態的單身男女，皆可於7月26日前上網報名。

至於無底廟鎮南宮也預計錄取男女各50名，即日起報名至7月31日，男生一開放報名即多達50人，未婚女性只有12人，呈現「陽盛陰衰」。不過到了今天，男生一舉突破上百人，持續增加中；女生也是突然急起直追，今天報名人數已來到近30人，離50人大關不遠，廟方對報名人數保持樂觀。

廟方表示活動日期在8月4日，呼籲未婚男女把握機會，追求屬於自己的幸福。

彰化市無底廟鎮南宮今年七夕將舉辦未婚聯誼活動。（資料照）

彰化市無底廟鎮南宮今年七夕將舉辦未婚聯誼活動。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女嫌男身高少0.5公分至今孤零零 他不想娶「某大姊」悔斷姻緣
2023/10/01 22:26

女嫌男身高少0.5公分至今孤零零 他不想娶「某大姊」悔斷姻緣
台中單身男女聯誼 男穿古裝拋繡球、11對互表心意
2023/10/22 14:40

台中單身男女聯誼 男穿古裝拋繡球、11對互表心意

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
台中市府扮月老 「密室逃脫」助攻115對單身男女配對成功
2023/08/08 08:10

台中市府扮月老 「密室逃脫」助攻115對單身男女配對成功
距離最近的姻緣！逾10年厝邊不認識 參加單身聯誼迸出愛的火花
2024/02/04 23:11

距離最近的姻緣！逾10年厝邊不認識 參加單身聯誼迸出愛的火花
陽盛陰衰！彰市無底廟鎮南宮未婚聯誼 男爆滿女僅12人
2024/06/29 10:33

陽盛陰衰！彰市無底廟鎮南宮未婚聯誼 男爆滿女僅12人
彰市未婚聯誼開放報名 3小時50男額滿、女生僅4人
2024/07/05 16:08

彰市未婚聯誼開放報名 3小時50男額滿、女生僅4人
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播