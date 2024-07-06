翻轉陽盛陰衰？ 彰化未婚聯誼報名 女生急起直追破50大關

去年彰化市公所舉辦的未婚男女聯誼活動。 （市公所提供）

2024/07/06 20:44

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆七夕將屆，彰化市公所、彰化市無底廟鎮南宮今年都有舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，一開放報名男生「秒殺爆滿」且超過百人，女生卻少得可憐，沒想到女生人數今天迅速急起直追，市公所已有53人報名，無底廟鎮南宮則有近30人。

彰化市公所將在8月10日舉辦未婚聯誼活動，預計錄取男女各50名，昨天（5日）上午11點開放報名，才3小時男生就額滿，女生僅有4人，到今晚男生報名人數更高達上百人，不過女生卻呈倍數成長來到53人，一舉突破50人大關，目前仍持續接受報名中。

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市公所表示，凡20至45歲、目前無婚姻狀態的單身男女，皆可於7月26日前上網報名。

至於無底廟鎮南宮也預計錄取男女各50名，即日起報名至7月31日，男生一開放報名即多達50人，未婚女性只有12人，呈現「陽盛陰衰」。不過到了今天，男生一舉突破上百人，持續增加中；女生也是突然急起直追，今天報名人數已來到近30人，離50人大關不遠，廟方對報名人數保持樂觀。

廟方表示活動日期在8月4日，呼籲未婚男女把握機會，追求屬於自己的幸福。

彰化市無底廟鎮南宮今年七夕將舉辦未婚聯誼活動。（資料照）

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