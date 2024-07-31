七夕玩轉考古「鎖」定幸福活動！ 八里十三行8月登場

為了創造浪漫回憶，新北市八里區十三行博物館與八里福朋喜來登酒店打造「千古奇緣・一生喜來」系列活動，館內拍照打卡換「幸福鎖」。（記者羅國嘉攝）

2024/07/31 16:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕七夕情人節將於8月10日登場，為了創造浪漫回憶，新北市八里區十三行博物館與八里福朋喜來登酒店打造「千古奇緣・一生喜來」系列活動，館內拍照打卡換「幸福鎖」以及古物巧克力DIY邀請情侶、夫妻、家人或好友們，在歷史悠久的史前文化背景下探索奧秘，創造專屬浪漫篇章。

十三行博物館指出，博物館由知名建築師孫德鴻設計，工業風清水模建築與內部絕美光影，已成為熱門拍照勝地之一。此次的「十三鎖幸福」活動邀請民眾在一線天、時光空橋及浮空階梯等處合影，並上傳至社群媒體，參加者不僅可獲得獨特的幸福鎖，還能在蔚藍河海與青鬱觀音山景緻之間的「鯨背沙丘」鎖上永恆，還有機會獲得八里福朋喜來登酒店住宿券、雙人下午茶券等豪華獎品。

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而「考古尋緣・發掘永恆」活動則將以雙人分組，參與者化身為考古學家攜手使用考古工具，在仿考古探坑中尋找象徵永恆之愛的「幸福之鎖」與「真愛之鑰」，體驗考古工作的細緻和耐心，更強調愛情中齊心協力的重要性，同時發掘出配對鎖和鑰匙並成功開啟的組別，將獲得「人面陶罐玻璃罐」，象徵感情如珍貴文物般歷久彌新，永世流傳；「古物巧克力DIY」將製作鎮館之寶「人面陶罐」造型巧克力，將千年文物的形態與甜蜜味道完美結合。

此外，十三行即日起推出婚紗友善活動，除了為新人提供免費舒適休息室，更加碼贈送一對精美考古塔八角杯，作為甜蜜紀念。八里福朋喜來登酒店也在七夕當天舉辦「情定左岸婚禮市集」免費入場，當天有抽獎活動及折扣優惠，為準新人提供婚禮相關資訊，一站式完成婚禮籌備，或購買「婚宴主題雙人套票」，品嚐婚宴料理，另外，當天更有「露天演唱會」邀請歌手小卡比、卜星慧和林雨涵輪番獻唱。

館長羅珮瑄表示，考古不僅是挖掘出古老文物，更是連接過去與現在的橋樑。這次透過節慶設計一系列互動環節，讓參與者親身體驗考古工作樂趣，讓民眾了解考古工作的專業性和重要性，更激發年輕一代對歷史文化的興趣，了解過去是認識現在、展望未來的重要途徑。

羅珮瑄進一步說，「千古奇緣・一生喜來」系列活動即日起登場，考古尋緣・發掘永恆及古物巧克力DIY活動於8月3日、4日、10日、11日舉辦；七夕演唱會於8月10日下午3點浪漫開唱，更多活動資訊請至十三行官網及粉絲專頁查詢。

「古物巧克力DIY」將親手製作十三行博物館鎮館之寶「人面陶罐」造型巧克力。（記者羅國嘉攝）

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