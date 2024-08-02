降級也不能任意獵捕 南投仁愛鄉農民改用無人機與台灣獼猴周旋

正值夏季櫛瓜成熟期，但遭台灣獼猴破壞，通常只咬一口就丢棄，農民心血白費。（孔文博提供）

2024/08/02 09:42

〔記者佟振國／南投報導〕近幾年來台灣獼猴危害農作物事件屢見不鮮，南投縣仁愛鄉即有農民利用無人機機動迅速及巡航範圍廣等優點，變身「驅猴神器」，先觀察掌握猴群出沒覓食時間，出動無人機威嚇，猴子見到無人機靠近又聽到嗡嗡聲響會嚇得趕緊逃離，初步成效還不錯，也不會傷害獼猴，但通常上、下午一次得與猴群周旋2、3個小時，為了不想讓心血結晶全被獼猴毀掉，就得堅守崗位。

相信位處山區的農民都有與台灣獼猴周旋對抗的經驗，從養狗、以長粗香懸掛鞭炮自製「定時炸彈」，到現今有科技輔助架設電網等驅離方式，但還是防不勝防，造成農作物不小的損失，雖然台灣獼猴已從國內保育類名單中除名，仍不能任意獵捕、傷害，農民也無可奈何。

請繼續往下閱讀...

近幾年專心務農的前仁愛鄉長孔文博，他的農地位在廬山溫泉馬赫坡部落，目前主要栽種櫛瓜，溪流對岸山林的獼猴會利用人類架設的農業、民生用水管線，形同走捷徑就能來到田間破壞農作物，他也苦思對策，本身有在玩無人機空拍，最近嘗試用無人機驅猴。

孔文博說，必須先觀察掌握猴群覓食時間，一般上午從清晨5點多到8點多為出沒最頻繁時間，下午時間還再進一步觀察確認，利用無人機飛至水管管線周邊巡邏，獼猴見到無人機靠近及發出的嗡嗡聲，會趕緊逃離，就是見一次趕一次，由於無人機有電力限制，特別準備3顆電池輪替與充電，驅猴一次大約要2、3個小時，初步驅猴效果還不錯，但必須每天堅守崗位，雖然耗時卻不會傷害到獼猴，也不至於有觸法問題。

不過百密還是有一疏，前幾天凱米颱風來襲，孔文博與家人選擇撤離避颱，才離開幾天，就有不少櫛瓜慘遭「毒手」，「都是咬一口就丟，不然就是將櫛瓜當玩具，直到滿目瘡痍。」孔文博說這才是令農民最心疼、氣憤的事，因此與猴子的對抗會持續下去。

被台灣獼猴破壞的櫛瓜散落一地，農民心在淌血。（孔文博提供）

無人機發現台灣獼猴由橫越溪流的高空水管管線靠近田區，立即展開驅離。（孔文博提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法