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好消息！許智傑：高雄直飛日本岡山航線年底開闢 明年重啟北海道航線

民進黨立委許智傑披露，政府及民間雙軌同步推動直飛高雄航線，業者將會開闢今年直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛高雄航線。（資料照）

民進黨立委許智傑披露，政府及民間雙軌同步推動直飛高雄航線，業者將會開闢今年直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛高雄航線。（資料照）

2024/08/01 17:29

〔記者陳政宇／台北報導〕今年是疫情過後國境解封的第二年，航空業旅客持續復甦。民進黨立委許智傑今（1）日搶先披露，政府及民間雙軌同步推動直飛高雄航線，業者將會開闢今年直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛高雄航線。

許智傑今表示，他從官方質詢、拜訪航空業者、召開記者會、機場考察、廣播專訪，推動直飛高雄航線，終於傳出好消息，獲得第一手資訊，業者將會開闢今年直飛日本岡山、明年1月重啟北海道新千歲直飛高雄航線，這將會是台日友好的新里程碑。

許智傑說，高雄有岡山，日本也有岡山，兩地新航線的開闢話題性十足，之前與選區位於高雄岡山的民進黨立委邱志偉開記者會，還笑談開航時，要品嚐岡山拉麵加岡山豆瓣醬的獨特口味，未來這條全新航線可說是台日友好航線，南台灣要前往日本瀨戶內海、日本四國地區將更方便。

此外，許智傑提到，北海道航線更是民眾及業者期盼已久的航線，預計明年農曆年前開航，將是南台灣過年旅遊的新選擇，業者也相當看好此航線的發展。未來高雄直飛日本的航點將多達7個定期航點及一個包機航點，南台灣民眾要前往日本各地更方便。

許智傑預告，未來要繼續爭取熊本（九州）、仙台（東北）、高知（四國）航線，希望讓高雄直飛日本航線達到10個以上。最後許智傑還透露接下來東南亞航線也是他爭取的主力，期待早日有好消息。

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