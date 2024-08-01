宜大新校長陳威戎上任 站穩綜合大學前30強迎向建校百年

宜蘭大學今天舉行「第七任校長就職暨新任主管布達典禮」，由原學術副校長陳威戎獲教育部核定聘任。（記者王峻祺攝）

2024/08/01 17:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭大學今天舉行「第七任校長就職暨新任主管布達典禮」，由原學術副校長陳威戎獲教育部核定聘任。陳威戎說，未來治校方針將以永續發展為核心，透過九大服務面向，建立宜大品牌，將站穩國內綜合大學前30強，迎向建校100週年。

宜大前身是1926年創立的台北州立宜蘭農林學校，二次戰後改為農業及農工職業學校，1988年改制成專科學校，1998年技術學院，2003年升格宜蘭大學，是宜蘭縣唯一的國立大學，目前有15個科系、1個研究所，學生數約5600人。

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陳威戎說，宜大今年已經98歲，即將邁向百年校慶，國內只有10餘所高教有這樣的歷史，感謝歷任校長奠定基礎，以及前校長吳柏青過去8年的領導，自己未來會持續開創新局，傳承、超越並創新，以「凝聚共識、務實革新、鏈結國際、永續共榮」為治校理念，打造永續發展精緻型的綠色綜合大學。

宜大今年在遠見雜誌評比「台灣最佳大學排行榜」的綜合大學中名列第22，比去年排名上升4名。陳威戎提出包括行政、師資、教研、招生、學生、國際、校區、財務及永續等九大服務面向，表示未來將積極爭取經費，並妥善配置資源，建立宜大品牌，提升學校聲譽，站穩國內綜合大學前30強，另會持續緊扣國家重點發展產業，著力於健康、人工智慧及永續循環等領域。

53歲陳威戎是台大醫學院生物化學暨分子生物研究所博士，在宜大任教將近20年，也是學校的生物技術與動物科學系教授。校方今天舉辦就職典禮，行政院教育部政務次長葉丙成等產官學研各界代表逾400人與會。

葉丙成說，高等教育面對包括少子化、世界變化劇烈等挑戰，校長需掌握資訊且有想法，更重要的是能凝聚共識，相信陳威戎一定能做到，未來宜大和教育部將是夥伴關係，一起合作為台灣培養更多人才。

宜大新校長陳威戎（左）上任，教育部政務次長葉丙成（右）受邀到場致詞。（記者王峻祺攝）

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