北大武山步道路基沖毀不見 維護人員搶修盼別潑冷水

北大武山步道及稜線是倒木處處。（林業保育署提供）

2024/08/01 17:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東登山盛地北大武山在凱米風災中也受創深重，其中步道1.5K至1.6k間，約泰半路段的路基直接被沖毀不見，維護團隊現正搶修當中，也盼山友耐心等待，團隊強調，當他們冒風雨搶修時，不需要歌功頌德，但也盼別潑冷水扯後腿。

北大武山是屏東知名登山步道，近年在「向山海致敬」政策後即碰上疫情封鎖，國內的山區成為熱門的景點，該處步道由林業保育署所委外經營的檜谷山莊團隊進行維護，但凱米颱風為屏東降下破紀錄雨量，山區源頭的雨量更是豐沛，整個北大武山步道是滿目瘡痍，現仍封閉當中。

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檜谷山莊團隊近期才剛進行搶修，林業保育署暫定8月8日重新開放，但已有許多迫不及待要上山的民眾質疑「為什麼要這麼久？」引發關注，管理員吳德發今天則是曝光步道現況，他說，凱米颱風過後，步道損壞巨木大石阻路，對北大武山的影響是僅次於2009年莫拉克颱風，其中最危險的即是步道1.5K以上到1.6k路段，有50、60公尺的步道是連路基都被沖毀不見。

吳德發表示，這段是一定需要重新挖出路基，不然該處掉下去就是一瀉千里直到溪谷底，工作人員施工的時候都有相當的危險性，此外，在各個路段不是有大石，或是像5.4k、6.4k及7k以上稜線大小不等的倒木需要處理，甚至連檜谷山莊的水源管線都被沖到遺失，全部都需要時間復原。

他指出，這些用講的聽起來簡單，但實務上不要說是重型機具，步道是連越野汽機車都無法到達之處，所有的倒木土石都得靠人力扛著鏈鋸及鋤頭走了幾公里的山路，再「一刀一鋤」清出來，加上北大武山是瘦稜密林地形，與寬稜草原箭竹地形相較遇風雨災害會更為明顯，兩類型的善後耗費心力程度不可同日而語。

吳德發說，他是山友，自然能理解山友想要爬山，協作也要賺錢吃飯，但人力遠不及大自然，加上颱風後至今每天都是午後雷陣雨，他感嘆表示，當他們冒著風雨搶修時，雖不需歌功頌德，但也盼別潑冷水扯後腿。

林業保育署屏東分署則指出，午後雷陣雨致步道濕滑，整理復原及移除巨木的工作有其危險性，因此在工作上仍以安全為重，目前雖暫定8月8日開放，但強調後續得在步道工作人員確認相關災損復原工作完成儘可能降低山域風險環境後才會確認開放，提高登山民眾安全性，籲請民眾體諒與支持。

北大武山步道約6.4k處的倒木。（吳德發提供）

北大武山步道約6.4k處的倒木。（吳德發提供）

北大武山步道5.3k路基沖刷流失。（吳德發提供）

約1.5k較大範圍崩塌處。（吳德發提供）

北大武山約5.4k處的倒木。（吳德發提供）

北大武山約5.4k處的倒木。（吳德發提供）

檜谷山莊水源地管線沖失。（吳德發提供）

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