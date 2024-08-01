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巴西蘑菇、丁香魚重金屬鎘超標！ 高雄、宜蘭業者出包

衛福部食品藥物管理署今（1日）公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫4至6月執行結果」，其中有2件被檢出重金屬「鎘」超標。（食藥署提供）

衛福部食品藥物管理署今（1日）公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫4至6月執行結果」，其中有2件被檢出重金屬「鎘」超標。（食藥署提供）

2024/08/01 16:33

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（1日）公布與各縣市執行市售食品重金屬監測計畫結果，有2件被檢出重金屬「鎘」超標，分別是高雄市業者販售的巴西蘑菇，及宜蘭縣業者販售的冷凍生丁香魚，兩業者皆已限期改正，後續將列入優先稽查名單。

食藥署食藥署今天公布「113年度市售食品中重金屬監測計畫4至6月執行結果」，總計完成227件食品檢驗重金屬，包含27件食米及其他穀類、43件蔬果植物類、7件藻類食品、42件水產品、11件禽畜產品、31件蛋品及其加工品、39件嬰幼兒食品、7件盛裝飲用水、5件乳品、5件罐頭食品、5件飲料類、2件脂肪抹醬及3件食用油脂。

在227件食品中有驗出2件違規，食藥署副署長林金富說明，其中1件水產品為宜蘭縣溪和食品有限公司販售的冷凍生丁香魚，被檢出重金屬鎘每公斤達到0.09毫克，超出每公斤0.05毫克的標準，地方衛生局命業者限期改正後，已無生產新產品可供複驗，後續將列為加強管理對象。

另一批違規品項為被檢出重金屬鎘含量為每公斤達3毫克的巴西蘑菇，超過每公斤2毫克的限量標準，其販售來源為高雄市「王○源」，因為業者無法提具來源資料，違反食安法第47條遭處3萬元罰鍰。

林金富提醒，依食安法規定，違規產品需下架回收且限期改正，未改正者可處3萬元以上300萬以下罰鍰；情節重大者，得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

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