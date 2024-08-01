貓羅溪舊鐵橋路基流失釣客群聚太危險 警：展開勸離

「凱米」颱風侵襲造成貓羅溪舊鐵橋路基流失，恐有崩塌危機。（圖由米諾斯提供）

2024/08/01 14:18

〔記者湯世名／彰化報導〕橫跨彰化縣、台中市交界的貓羅溪舊鐵橋已封閉多時，日前「凱米」颱風侵襲造成鐵橋路基流失，相關單位還在兩側橋頭拉起封鎖線，不料連日來仍有許多釣客闖越封鎖線群聚垂釣，險象環生，彰化警分局快官派出所指出，將對釣客進行勸離，以策安全。

這座舊鐵橋橫跨彰化縣、台中市交界，以往兩地居民進出都要倚賴跨越貓羅溪的舊鐵橋，每日平均有6000輛車次通行，但舊鐵橋不只無法會車，大雨一來，暴漲的溪水還會溢過橋面，造成道路中斷，初次行經的人車都無法相信，「台灣平地還有這樣的簡陋橋梁」，懷疑自己來到落後國家。溪尾二橋通車後，舊鐵橋即已封閉。

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生態攝影師「米諾斯」指出，這次颱風挾帶狂風暴雨造成橫跨貓羅溪的舊鐵橋路基嚴重流失，橋頭兩側的彰化縣、台中市境內都已拉起封鎖線，避免有民眾誤闖造成危險，沒想到連日來有許多釣客竟闖過封鎖線，群聚在路基流失的橋下處垂釣，由於橋下處土石也有掏空現象，萬一負載過重崩塌墜入溪中，後果不堪設想。

他說，溪尾二橋通車後，舊鐵橋就不再使用，後來變成只剩釣客沿著舊鐵橋往來兩端垂釣，相當危險，一旦發生崩塌後果不堪設想。

彰化警分局快官派出所長林棟樑表示，雖然該處已封閉，但長期以來是釣客聚集垂釣之處；日前颱風造成舊鐵橋岸邊路基流失，對釣客具有潛在危機，他們將前往巡邏並進行勸離。

「凱米」颱風侵襲造成貓羅溪舊鐵橋路基流失，連日來卻有釣客群聚垂釣，相當危險。（圖由米諾斯提供）

貓羅溪舊鐵橋封閉多時，日前「凱米」颱風侵襲造成鐵橋路基流失，相關單位還在兩側橋頭拉起封鎖線。（圖由米諾斯提供）

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