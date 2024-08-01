為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

貓羅溪舊鐵橋路基流失釣客群聚太危險 警：展開勸離

「凱米」颱風侵襲造成貓羅溪舊鐵橋路基流失，恐有崩塌危機。（圖由米諾斯提供）

「凱米」颱風侵襲造成貓羅溪舊鐵橋路基流失，恐有崩塌危機。（圖由米諾斯提供）

2024/08/01 14:18

〔記者湯世名／彰化報導〕橫跨彰化縣、台中市交界的貓羅溪舊鐵橋已封閉多時，日前「凱米」颱風侵襲造成鐵橋路基流失，相關單位還在兩側橋頭拉起封鎖線，不料連日來仍有許多釣客闖越封鎖線群聚垂釣，險象環生，彰化警分局快官派出所指出，將對釣客進行勸離，以策安全。

這座舊鐵橋橫跨彰化縣、台中市交界，以往兩地居民進出都要倚賴跨越貓羅溪的舊鐵橋，每日平均有6000輛車次通行，但舊鐵橋不只無法會車，大雨一來，暴漲的溪水還會溢過橋面，造成道路中斷，初次行經的人車都無法相信，「台灣平地還有這樣的簡陋橋梁」，懷疑自己來到落後國家。溪尾二橋通車後，舊鐵橋即已封閉。

生態攝影師「米諾斯」指出，這次颱風挾帶狂風暴雨造成橫跨貓羅溪的舊鐵橋路基嚴重流失，橋頭兩側的彰化縣、台中市境內都已拉起封鎖線，避免有民眾誤闖造成危險，沒想到連日來有許多釣客竟闖過封鎖線，群聚在路基流失的橋下處垂釣，由於橋下處土石也有掏空現象，萬一負載過重崩塌墜入溪中，後果不堪設想。

他說，溪尾二橋通車後，舊鐵橋就不再使用，後來變成只剩釣客沿著舊鐵橋往來兩端垂釣，相當危險，一旦發生崩塌後果不堪設想。

彰化警分局快官派出所長林棟樑表示，雖然該處已封閉，但長期以來是釣客聚集垂釣之處；日前颱風造成舊鐵橋岸邊路基流失，對釣客具有潛在危機，他們將前往巡邏並進行勸離。

「凱米」颱風侵襲造成貓羅溪舊鐵橋路基流失，連日來卻有釣客群聚垂釣，相當危險。（圖由米諾斯提供）

「凱米」颱風侵襲造成貓羅溪舊鐵橋路基流失，連日來卻有釣客群聚垂釣，相當危險。（圖由米諾斯提供）

貓羅溪舊鐵橋封閉多時，日前「凱米」颱風侵襲造成鐵橋路基流失，相關單位還在兩側橋頭拉起封鎖線。（圖由米諾斯提供）

貓羅溪舊鐵橋封閉多時，日前「凱米」颱風侵襲造成鐵橋路基流失，相關單位還在兩側橋頭拉起封鎖線。（圖由米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中大甲溪水暴漲釣客受困 消防員橫渡救回3人
2024/07/05 21:26

台中大甲溪水暴漲釣客受困 消防員橫渡救回3人
遭中國留滯釣客有望8月返台 陳玉珍：將陪同家屬前往接人
2024/07/30 12:03

遭中國留滯釣客有望8月返台 陳玉珍：將陪同家屬前往接人

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
代價好大！男為釣魚破壞鐵絲網 挨罰10萬
2024/07/16 10:17

代價好大！男為釣魚破壞鐵絲網 挨罰10萬
小海龜遭廢棄漁網纏身 好心釣客合力救援
2024/07/05 11:32

小海龜遭廢棄漁網纏身 好心釣客合力救援

稀有六字頭！ 這案與百萬房價區一線之隔
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播