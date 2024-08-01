為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風重創台灣！ 全台11人死亡、高雄376棟建物地下室淹水

凱米颱風造成台鐵縱貫線南靖-後壁間「八掌溪橋南橋台」路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷。（圖由行政院提供）

凱米颱風造成台鐵縱貫線南靖-後壁間「八掌溪橋南橋台」路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷。（圖由行政院提供）

2024/08/01 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕凱米颱風豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今日在行政院會聽取「凱米颱風應變處置及災後復原重建工作」。據消防署統計，全台累計積淹水災情3308件，已全數退水。高雄市有376棟建物地下室淹水，均已完成抽水；人命傷亡失蹤情形，11人死亡、1人失蹤、904人受傷。

消防署指出，高雄市桃源區「南二段」一行3人失聯，3人7月20日由台東向陽入山，颱風後失去聯繫，7月31日17時12分於南投縣南大水窟山尋獲3人遺體，未有證據顯示因颱風死亡，尚待檢察官認定，暫不列入颱風災情。

交通部提及，凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊及中南部地區鐵公路受損嚴重。公路部分主要有台8線（台中-花蓮）、台9線（蘇花公路）、台20線（甲仙-關山）、台29線（那瑪夏-杉林）；鐵路部分主要在台鐵北迴線（和仁-崇德）、縱貫線（南靖-後壁）。

交通部統計，公路災損計有36處阻斷，幸在颱風前已辦理48處預警性封閉公路，無人傷亡。其中，有孤島情形2處路段，台9線161.3K匯德隧北口、台20線雪峰橋便道，已在7月30日下午5時前搶通，民眾已脫困。

另外，南橫公路台20線明霸克露橋鋼便橋流失，以及台29線（那瑪夏~杉林）路基流失等公路阻斷尚未搶通，公路局持續積極趕工，預計8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

在鐵路方面，台鐵縱貫線南靖-後壁間「八掌溪橋南橋台」路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷。經台鐵公司動員人員機具緊急搶修，縱貫線預計8月2日搶通東正線，8月3日搶通西正線。

北迴鐵路部分，小清水溪橋、西正線橋梁，因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，預計今年12月底搶修完成；東正線預計於113年8月3日搶修完。

交通部航港局自7月28日起至8月3日協調新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號支援蘇花海運備援，截至7月30日止，新台馬輪共計開航6航次，疏運3005人次及車輛322輛。

交通部指出，7月31日至8月3日，將由澎湖輪、凱旋1號接續提供蘇花海運運輸服務往返共11個航班，以確保於鐵路搶通前，東部往返北部交通無虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投暴雨釀天坑、土石流 信義鄉2聚落1700人受困／高雄旗山土石流沖民宅 老夫婦1死1傷
2024/07/26 05:30

南投暴雨釀天坑、土石流 信義鄉2聚落1700人受困／高雄旗山土石流沖民宅 老夫婦1死1…
柔腸寸斷！強颱豪雨肆虐 嘉義縣山區路斷橋崩景象怵目驚心
2024/08/01 10:32

柔腸寸斷！強颱豪雨肆虐 嘉義縣山區路斷橋崩景象怵目驚心

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
天災重創脆弱花蓮 社福推「以工帶賑」助當地恢復
2024/08/01 11:17

天災重創脆弱花蓮 社福推「以工帶賑」助當地恢復
凱米颱風「驗收」 林鐵祝山車站機房淹水、設備「泡湯」
2024/08/01 12:42

凱米颱風「驗收」 林鐵祝山車站機房淹水、設備「泡湯」

公勢力加持投資台灣正夯 企業佈局首選桃園新時代A辦地標
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播