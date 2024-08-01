凱米颱風重創台灣！ 全台11人死亡、高雄376棟建物地下室淹水

凱米颱風造成台鐵縱貫線南靖-後壁間「八掌溪橋南橋台」路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷。（圖由行政院提供）

2024/08/01 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕凱米颱風豪雨重創南台灣，行政院長卓榮泰今日在行政院會聽取「凱米颱風應變處置及災後復原重建工作」。據消防署統計，全台累計積淹水災情3308件，已全數退水。高雄市有376棟建物地下室淹水，均已完成抽水；人命傷亡失蹤情形，11人死亡、1人失蹤、904人受傷。

消防署指出，高雄市桃源區「南二段」一行3人失聯，3人7月20日由台東向陽入山，颱風後失去聯繫，7月31日17時12分於南投縣南大水窟山尋獲3人遺體，未有證據顯示因颱風死亡，尚待檢察官認定，暫不列入颱風災情。

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交通部提及，凱米颱風帶來豪雨，造成蘇花鐵公路廊及中南部地區鐵公路受損嚴重。公路部分主要有台8線（台中-花蓮）、台9線（蘇花公路）、台20線（甲仙-關山）、台29線（那瑪夏-杉林）；鐵路部分主要在台鐵北迴線（和仁-崇德）、縱貫線（南靖-後壁）。

交通部統計，公路災損計有36處阻斷，幸在颱風前已辦理48處預警性封閉公路，無人傷亡。其中，有孤島情形2處路段，台9線161.3K匯德隧北口、台20線雪峰橋便道，已在7月30日下午5時前搶通，民眾已脫困。

另外，南橫公路台20線明霸克露橋鋼便橋流失，以及台29線（那瑪夏~杉林）路基流失等公路阻斷尚未搶通，公路局持續積極趕工，預計8月中旬可完成搶通，儘速提供民眾通行需求。

在鐵路方面，台鐵縱貫線南靖-後壁間「八掌溪橋南橋台」路基掏空30m，及北迴線和仁-崇德間共4處地點路線中斷。經台鐵公司動員人員機具緊急搶修，縱貫線預計8月2日搶通東正線，8月3日搶通西正線。

北迴鐵路部分，小清水溪橋、西正線橋梁，因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月，預計今年12月底搶修完成；東正線預計於113年8月3日搶修完。

交通部航港局自7月28日起至8月3日協調新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號支援蘇花海運備援，截至7月30日止，新台馬輪共計開航6航次，疏運3005人次及車輛322輛。

交通部指出，7月31日至8月3日，將由澎湖輪、凱旋1號接續提供蘇花海運運輸服務往返共11個航班，以確保於鐵路搶通前，東部往返北部交通無虞。

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