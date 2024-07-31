「東港迎王平安祭典」宣告即將展開 科儀 「進表」登場

東港迎王的「進表」由迎王大總理鄭春忠今天董監事會及、副總理及各角頭進行「進表」科儀，祈請上蒼御點欽差千歲降臨護境安民。（東隆宮提供）

2024/07/31 20:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家重要民俗「東港迎王平安祭典」將於9月28日正式展開，雖然仍有兩個月左右時間，但前置作業已經展開，屏東東港東隆宮今天進行「進表」典儀，由迎王大總理鄭春忠帶領各級總理及七角頭爐主，祈請上蒼御點欽差千歲降臨護境安民，並在「請王」當天由七角頭轎班迎請上岸，象徵甲辰正科迎王祭典將要到來。

每3年1科的「東港迎王平安祭典」為國家重要民俗，在地七角頭及信徒經過2年多的等待至今天「進表」儀式順利完成，正式向信眾宣達「迎王」將要展開，今年的迎王日期從9月28日的「請王」揭開序幕，並至10月5日燒王船的「送王」落幕（農曆八月二十六日到九月初三）為期8天。

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東隆宮指出，今天由迎王大總理鄭春忠率各級總理及七角頭代表進行三跪九叩首禮，呈文恭請代天巡狩千歲爺在請王當日（9月28日）降臨東港鎮界護佑萬民，為地方祈福，賜降禎祥，百工興業昌盛，進表儀式舉行後，東港這個美麗的小鎮也漸漸進入迎王傳統宗教民俗氛圍當中。

東隆宮董事長潘慶士指出，進表為迎王平安祭典中一個重要的科儀，「進表」即「恭呈表文」之意，祈請上蒼御點欽差千歲降臨護境安民，為百姓祈福，也祈求整個迎王祭典可以順利舉行，而進表的時間即今年甲辰年的前1個月左右，即由廟方執事人員向溫府千歲擲筊訂期時辰，也選定在今天舉行。

進表於東隆宮廟埕設天案，大總理及各級總理迎請溫府千歲安奉天案後，進行祭祀科儀上香叩首、獻茶進糕，按禮制行禮跪拜呈文，恭請代天巡狩千歲爺屆時御駕親臨為地方淨域除疫、四時豐收、閤境平安；表文恭讀完畢，祭祀科儀進行三獻爵、進牲禮、獻金帛，三跪九叩首，後由振文堂內司帶領將敬邀的「文疏」於金爐內焚化，燒金燃炮，進表儀式宣告完成，也正式開啟東隆宮迎王平安祭典一系列的活動。

東港迎王的「進表」由迎王大總理鄭春忠今天董監事會及、副總理及各角頭進行「進表」科儀，祈請上蒼御點欽差千歲降臨護境安民。（東隆宮提供）

七角頭因為「進表」儀式再度於東隆宮聚首。（東隆宮提供）

迎王大總理鄭春忠率各級總理及七角頭代表進行三跪九叩首禮，呈文恭請代天巡狩千歲爺在請王當日（9月28日）降臨東港鎮界護佑萬民。（東隆宮提供）

迎王大總理鄭春忠率各級總理及七角頭代表進行三跪九叩首禮，呈文恭請代天巡狩千歲爺在請王當日（9月28日）降臨東港鎮界護佑萬民。（東隆宮提供）

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