北部藥局老闆物色媳婦！具「1資格」可獲上億房產 19人喊Yes

藥局的老闆打出只要有「藥師資格」，就將藥局及上億房地產過戶，希望能和兒子配對成功。示意圖，與新聞事件無關。（記者李容萍攝）

2024/07/31 19:58

〔記者李容萍／桃園報導〕婚姻若有附加條件，還會幸福嗎？桃園市中壢區美滿服務中心分享，一名在北台灣經營大型藥局的老闆，希望唯一的兒子將來接班經營藥局，但兒子連續兩年藥學系落榜，藥局老闆於是把腦筋動到「未來媳婦」身上，打出只要有「藥師資格」就將藥局及上億房地產過戶，希望能和兒子配對成功。

該中心徐姓社工今（31日）針對此個案表示，該消息傳出後，該中心共收到13位家長登門自薦藥師女兒，也有6位女藥師出面想試試，其中一位因為年紀稍長，沒入選，社工人員過濾後，將適合的媳婦名單交由大型藥局老闆與兒子共同討論，再決定雙方是否見面和交往。

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徐姓社工說，「藥局」算是較特別的行業，負責人一定要是藥師，申請藥局時，要提出藥師（生）證書正本及影本一份，公會會員證明書一份，負責主持經營藥局之藥師，還應具備2年以上實際調劑執業經驗，始得提供藥品調劑服務。

這名藥局老闆的兒子拚了2年仍考不上藥學系，最後念了一般科系碩士畢業，退伍後就回家擔任藥局經理，藥局大小事包辦，但因沒有藥師身分，根本無法接班；於是，藥局老闆帶著35歲碩士兒子找上該中心，希望找藥師資格的媳婦，大老闆還允諾，「如果找到藥師媳婦，就將藥局及上億房地產過戶，也希望保住這多年產業。

徐姓社工表示，告訴藥局父子，找媳婦以職業取向大可不必，兒子還是找互相吸引的另一半，如果與另一半藥劑師個性不合，一切枉然，但是考婚姻有「目的性」並不為過，仍建議雙方透過深入交往，更加了解彼此，有意願的女藥師也該理性選擇，畢竟婚姻是男女雙方情意相通，相互承諾與親密關係的結合，算是甜蜜的負擔也是愛的分享，不能因其他因素而陷入錯誤。

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