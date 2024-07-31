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台南二空新村文化園區啟用後 聯合活動中心也開工

地方期盼近10年，仁德區仁和、仁愛里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

地方期盼近10年，仁德區仁和、仁愛里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/31 17:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德的二空新村文化園區2週前才順利啟用，而當地居民企盼了近10年的聯合活動中心，則在今天熱鬧開工，週邊的公園也將一併闢建，為鄉親提供更優質的休憩空間與關懷據點。

仁和、仁愛里聯合活動中心是二空都市更新案的重要一環，規劃為3樓建築，加上同步開闢的公（兒）12公園，市府民政、工務等局處合計補助5185萬元的經費，趕在明年底前完成。

動土典禮在二空段公（兒）12公園用地舉辦，副市長趙卿惠先帶領進行開工祝禱儀式，上香祭拜，祈求興建過程平安、順利；吳禹寰、陳皇宇、郭鴻儀、杜素吟、鄭佳欣等南關線5位議員全到，與居民共同見證歷史性一刻。

隨後，各界貴賓一起動土，典禮圓滿落幕，趙卿惠期盼工程能如質、如期完成，提供社區鄰里舒適的集會與活動場域。

趙卿惠表示，該聯合活動中心為地方居民引頸企盼的工程，期間因營建成本不斷攀升，市長黃偉哲特別允諾加碼經費，希望能盡快發包，也感謝各界大力協助。

仁德區長黃素美指出，該聯合活動中心於2015年獲內政部核定，因當地重劃，原和愛活動中心在2017年拆除，公所2018年認養一處民宅，做為臨時里民集會場域，也是當地民眾與關懷據點的活動空間。

黃素美說，聯合活動中心總樓地板面積255坪，民政局補助4685萬元興建，工務局則針對公園開闢，挹注500萬元，完成後，可望提供里民優質的公共空間，以及更多元化的在地服務。

黃素美強調，活動中心對居民生活與社區凝聚力至關重要，市府傾聽在地心聲，逐步辦理各區里活動中心的改善，以及新建工程；仁和仁愛里聯合活動中心獲得鄉親

高度支持，提供更完善的服務設施，也逐步實現台南「1里1活動中心」的施政目標。

工務局長陳世仁提到，公（兒）12公園的開闢，連結仁和仁愛里聯合活動中心的新建，進行整合性規劃，打造當地居民友善休閒活動場所，為鄉親提供更舒適的綠蔭空間，貼近市民的期待與需求。

地方期盼近10年，仁德區仁和、仁愛里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

地方期盼近10年，仁德區仁和、仁愛里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

地方期盼近10年，仁德區仁和、仁愛里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

地方期盼近10年，仁德區仁和、仁愛里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

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