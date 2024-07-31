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凱米清掉258.41萬立方米泥砂 創曾文水庫逾50年來最大排砂量

「凱米」侵襲期間，曾文水庫排砂量驚人。（南水分署提供）

「凱米」侵襲期間，曾文水庫排砂量驚人。（南水分署提供）

2024/07/31 16:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強颱「凱米」為山區帶來劇烈降雨，預期上游會有驚人的入流，國內規模最大的曾文水庫提早啟動調節性放水，有效防洪之外，合計排砂量也是啟用逾半世紀來新高。

凱米遠離後，水利署南區水資源分署進行統計，總共排砂258.41萬立方米，是曾文水庫啟用51年以來最大量的颱洪事件。

根據南水分署的觀測資料，凱米為曾文水庫集水區帶來1078毫米的累積降雨，入流豐沛，但也挾帶大量泥砂，唯恐對未來的蓄水容量造成影響，因此展開因應策略。

南水分署適時啟動曾文水庫的溢洪道、防淤隧道，以及永久河道放水道（PRO）等，「三管齊下」進行調控，也達到放水兼排砂的效益。

進一步計算，這次的防淤隧道的排砂量達187.7萬立方米、永久河道放水道是45.62萬立方米，溢洪道則為25.09萬立方米。

曾文水庫庫區內有9座自動泥砂濃度觀測站，防洪運轉期間，南水分署可即時掌握入庫泥砂運移情形，凱米期來襲時，測到最高入庫泥砂濃度約3萬ppm（百萬分點）。南水分署在觀測到泥砂濃度有上升趨勢時，研判可能產生異重流，立刻啟動水力排砂，以減少上游豪雨對曾文水庫造成的淤積。

南水分署提到，曾文的防淤隧道於2018年啟用，這次凱米颱風驗證了排砂功效，更兼具防洪，雙管齊下，達到減災與水庫永續的目標。

「凱米」侵襲期間，曾文水庫的排砂量驚人。（南水分署提供）

「凱米」侵襲期間，曾文水庫的排砂量驚人。（南水分署提供）

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