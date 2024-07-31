台灣大「種福電」群募開跑 替社福單位帶來20年綠電收益

台灣大哥大總經理林之晨7月31日出席活動指出，「種福電」計畫今年邁入第8年。（記者蔡昀容攝）

2024/07/31 12:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣大哥大「種福電」邁入第8年，新一年計畫明（8月1日）啟動，展開為期61天的群眾募資，目標330萬元，在南投埔里的博幼社會福利基金會總部暨課輔中心屋頂，建置116片太陽能板，讓博幼未來20年有穩定綠電收益，總計可發電115萬度，減碳637公噸，綠電收益601萬元。

台灣大哥大自2017年與「綠能公益發展協會」及「陽光伏特家」合作，推出種福電計畫，號召供應商與民眾募捐在公益團體的屋頂建置太陽能板，並邀請準歌手艾薇擔任綠能大使，7月初前往彰化大竹國小博幼課輔班擔任音樂老師，教唱「You are my sunshine」。

請繼續往下閱讀...

台灣大哥大今（31）日舉辦「種福電返校日」記者會，台灣大哥大總經理林之晨、台灣大哥大永續品牌公關副總兼台灣大哥大基金會執行長劉麗惠、協力夥伴等出席倡議，讓博幼基金會未來20年有穩定的綠電收益。林之晨說，台灣大首先捐出100萬元，並加購等量綠電115萬度，拋磚引玉。

劉麗惠表示，台灣大已幫助7家公益團體募款建置太陽能光電系統，預估20年累積收益總計8315萬元、產生1290萬度綠電、減碳超過6768公噸；除此之外，台灣大2017年前進偏鄉，推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」、「數位苗圃計畫」、「數位學習中心」、「二手平板手機捐贈偏鄉」等專案，提供偏鄉學子科技、外語學習資源。

博幼22年來替弱勢學童課輔，近2千位孩子順利完成學業，其中7成完成大學以上學歷，過去一年全台17個課輔班，累計服務超過53萬人次。執行長陳良枝觀察，許多偏鄉孩子步入國中時，寫不全26個英文字母，希望透過課輔協助孩子教育脫貧；彰化中心主任楊千億感性道，20年前是博幼學生，受到許多社工幫忙，希望將當時感受到的溫度帶給需要幫助的孩子。

台灣大表示，民眾購買印有「種福電」LOGO標籤的手機，供應商由原每售出一台捐贈2元，提升至3元，其中Samsung更擴大支持，將捐贈金額提升至4元；民眾也可通過momo購物網、台灣大用戶手機直撥「5180136」、微樂平台數位支付以及台灣綠能公益發展協會的捐款專頁進行捐款。

種福電募款管道：

「社團法人台灣綠能公益發展協會」：https://twm5g.co/Nphg

台灣大用戶手機直撥5180136（單筆最高可捐6000元）

微樂志工平台數位支付：https://twm5g.com/33rb

momo愛心捐：https://twm5g.co/M3xA（8月8日起開放捐款）

台灣大哥大7月31日舉辦「種福電」記者會。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法