竹縣助振興 明起砸100萬補助縣內團體組團遊花蓮

幫花蓮振興，新竹縣長楊文科今天宣布，新竹縣從明起砸100萬，專門補助竹縣人民團體組團遊花蓮。（記者黃美珠攝）

2024/07/31 12:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天宣布，為了幫忙今年先後歷經大震和凱米颱風摧殘的花蓮縣振興觀光產業，新竹縣府拿出100萬元，從明天、8月1日起到今年11月底為止，只要是新竹縣合法立案的人民團體組團20人以上前往花蓮旅遊參訪，每人、每晚可獲得500元的住宿補助，最多每人可獲補助2晚，預估可以最多嘉惠100個新竹縣國旅團造訪花蓮，替花蓮帶入至少2000人次的觀光人潮。

縣長楊文科說，這項展現縣市互助的新竹縣首發政策，從明天起就上路，但是限制前往花蓮旅遊的20人以上新竹縣人民團體，至少安排2天1夜的參訪行程中，必須住宿在花蓮當地的合法旅宿業者才行。

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楊文科說，花蓮短短時間就歷經強震和颱風摧殘，所以新竹縣府鼓勵縣內的人民團體多多組團前往花蓮幫助振興和復甦台灣後花園的繁景。

縣府交通旅遊處長陳盈州再次強調，補助對象限定新竹縣合法立案的人民團體，每團至少20人以上，且全團、全程安排住宿花蓮縣合法的旅宿業。

符合前述條件的，團員每人、每晚可獲補助500元的住宿費，每人最多可獲補助住宿2晚共1000元，活動原則上到今年11月底截止，但因計畫總經費為100萬元，所以只要預算用完也就會立刻公告結束，可望最多有100團的新竹縣鄉親受益，預計能為花蓮帶入至少2000個觀光人次。

陳盈州說，有意爭取前述補助的新竹縣人民團體，必須在行程開始前就先上網填寫完成相關的資料。

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